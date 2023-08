„Vybrali jsme společnost Sagasta, jejíž návrh po architektonické stránce doplní studio AOC. Ve výsledky půjde tedy o kompromis mezi návrhy od těchto dvou architektonických společností,“ uvedl radní Petr Bursík.

Podle náměstka primátorky Tomáše Trtka Chebský most v podstatě zůstane takový, jaký je nyní. „Bude mít klasický dvoupruh. Zatímco spodní část most zůstane stejná, zruší se mostovka. Most získá jiný design. Počítáme na něm i s cyklopruhy. Uprostřed mostu bude dvoupruhová vozovka, pak prostor pro cyklisty, po bocích budou chodníky,“ upřesnil Trtek s tím, že jde především o to, aby byl most co nejjednodušší a co nejrychleji opraven. Mimo provoz má totiž zůstat rok a půl.

Zásadním obratem je proces, v jakým se most bude opravovat. Původně totiž vedení radnice zamýšlelo, že ho bude stejně jako Doubský a Dvorský most stavět v urychleném žlutém fidicu. „Půjdeme klasickou cestou, tedy takzvaným červeným fidicem. Je zde příliš mnoho vstupů, kvůli kterým by byl urychlený proces značně komplikovaný. Takto si projektovou dokumentaci připravíme po vlastní linii,“ uvedl Bursík.

Jak doplnil náměstek Trtek, do konce roku má mít město k dispozici studii. Pak se začne připravovat výběrové řízení na projektanta. V roce 2025 by začala generální rekonstrukce. Tento termín je ovšem velmi na hraně. Diagnostické zkoušky v roce 2019 totiž konstatovaly, že současný technický stav vydrží bez zásahu právě jen do roku 2024. Jejich platnost je pět let. „Rekonstrukci nemůžeme oddalovat, musíme ji zahájit nejpozději v roce 2024," říkal Bursík v únoru loňského roku.

Deník už informoval, že náklady na opravu mostu, který se skládá ze tří částí (nad železnicí, nad řekou a nad průtahem) budou mnohem vyšší než stavba nového Dvorského mostu, který přišel město na 150 milionů. Rekonstrukce se má totiž pohybovat kolem dvojnásobku, radní přitom předpokládali částku pohybující se mezi 250 až 300 miliony. Vedení radnice doufá, že alespoň část prostředků získá od Fondu dopravní infrastruktury.