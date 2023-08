Jak nyní Deníku sdělil náměstek primátorky Tomáš Trtek (ANO), do konce srpna chce vedení města rozhodnout o vítězném návrhu. „V řešeních, které jsme obdrželi, je velký cenový rozptyl. Každé architektonické studio preferuje něco jiného. Proto jsme požádali Kancelář architektury města, aby vybrali odborníka, který varianty přepočítá," uvedla primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO) letos v dubnu. „Kalkulace nákladů se v těch čtyřech návrzích pohybují od 120 do 290 milionů korun. Studia ale mohla vycházet z různých metod stanovení nákladů, proto potřebujeme jedno objektivní posouzení pro všechny čtyři," doplnil tehdy radní Petr Bursík (ODS).

Podle Trtka se ovšem náklady nakonec vyšplhaly na 350 až 400 milionů korun. Vedení města přitom předpokládalo částku pohybující se mezi 250 až 300 miliony. „Nechali jsme si udělat kalkulaci. Jednu architektonickou kancelář jsme z výběru vyloučili, protože náklady od ní byly dramaticky vyšší než ostatní. Zbývající tři návrhy se pohybovaly v podobném finančním rozpětí, z nich jsme do finále vybrali dva. O favoritovi ještě nejsme zcela rozhodnuti, do konce srpna chceme mít jasno,“ prozradil nyní náměstek Trtek, který dodal, že se vyhodnocuje nejen design Chebského mostu, ale i jeho technické provedení.

I když se podoba mostu teprve řeší, na rekonstrukci se už město aktivně připravuje. Podle Trtka se tak například dělá už geologický průzkum, aby se v září mohly zadat projekční práce.

Nové provedení Chebského mostu není tím největším úskalím, které radnice v této záležitosti řeší. Tím je samozřejmě zdroj financí, za něž se most postaví. Dotace se rýsuje totiž jen v případě jednotlivých částí. Chebský most je složen ze tří úseků – z části nad tratí, z části nad řekou a z části nad průtahem. „V případě toho prvního budeme žádat o dotaci na ministerstvu dotací. Můžeme získat příspěvek ve výši jen 1, ale i 100 procent. Podobné je to u úseku nad průtahem,“ uzavřel náměstek primátorky.

Pokud by město nezahájilo do konce příštího roku rekonstrukci, hrozí, že se bude muset dělat znovu statické posouzení Chebského mostu. Diagnostické zkoušky v roce 2019 konstatovaly, že současný technický stav vydrží totiž bez zásahu právě jen do roku 2024. Předpokládá se, že během prací bude rok a půl Chebský most mimo provoz a doprava ve strategické části města by byla po celou dobu odkláněna přes opravený Ostrovský most a před pár lety postavený Tuhnický most. „Most bude během rekonstrukce zcela uzavřen. Pro pěší bude postavena provizorní lávka," dodal v dubnu radní Bursík.