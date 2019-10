Co budes Chebským, je velkým otazníkem i pro odborníky. Diagnostika, kterou most postupně prochází už od léta, nevychází totiž příliš dobře. „Most je ale opravitelný,“ konstatoval expert Tomáš Míčka po svém vystoupení na úterním jednání zastupitelstva.

Už nyní je ale jasné, že náklady na rekonstrukci historického mostu z roku 1862 budou enormní. Proto se objevily názory, zda se vůbec do tak nákladné opravy pouštět.

„Diagnostika bude hotová na konci roku, takže v lednu budeme chytřejší. Už dnes ale víme, že zdivo není stabilní, spárování není ideální a že železobetonová konstrukce je neopravitelná. Most sice není v havarijním stavu, ovšem ve velmi špatném,“ upřesnil Míčka.

Zastupitel Josef März (Karlovaráci) se ptal, zda se tento stav dá změnit na vynikající. „Určitě ano, ale rekonstrukce to bude velmi složitá. Zatím nevíme, jaká je zatížitelnost mostu. Co považujeme za důležité, je způsob rozšíření mostu v 80. letech minulého století, které se nám jeví jako nevyhovující,“ zdůraznil Míčka.

V 80. letech se totiž most rozšířil kvůli nárůstu dopravy a ztratil tak svou historickou podobu. A o té se na zastupitelstvu hodně diskutovalo. „Co tedy se vrátit k původní podobě mostua snížit jeho současné využití? Kolik by se ušetřilo, když by se postavil most nový?“ ptal se Josef Janů (Piráti).

Náměstek primátorky Petr Bursík (ODS) připomenul, že se jedná o strategický tranzitní most, o nějž nemůže město jen tak přijít. „Nabízí se tedy řešení postavit most u Charkovské ulice. Je tu prostor, kdy bychom měli zapomenout na politické příslušnosti, společně si sednout a konečně říci, jak řešit dopravu ve městě, jak to bude s dopravním terminálem a dalšími prioritami,“ poznamenal Bursík.

O výstavbě mostu, který má navazovat na Charkovskou ulici v Tuhnicích, sev poslední době hodně hovoří. Počítá se v něm i v plánech na přestavbu pivovaru, odkud mát být propojení na Dolní Kamennou. Pak by mohl být provoz na Chebském mostu omezen.