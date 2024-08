„I kdyby došlo nyní k té nejideálnější variantě a my se během srpna domluvili, tak se to stejně stihnout nedá,“ říká Karel Adamec, ředitel Kanceláře architektury města (KAM), která má přípravu rekonstrukce na starosti. „V takovém případě by totiž až letos na podzim mohlo být vypsáno výběrové řízení na projektovou dokumentaci. Modlíme se nyní za to, aby na konci příštího roku byla hotová. A to jsme stále před výběrovým řízením na zhotovitele. Statik se v diagnostických zkouškách zaručil, že ty jsou platné do roku 2025, tedy, že je most do roku 2025 bezpečný,“ upozorňuje Adamec.

Kvůli špatnému technickému stavu si město nechalo v roce 2019 od společnosti Pontex zpracovat průzkum, aby vědělo, jak na tom Chebský most ve skutečnosti je. Zkoušky v únoru 2020 konstatovaly, že s rekonstrukcí se musí začít nejpozději do pěti let. V té době se navíc předpokládalo, že do tří let se začne s projektem. Jak je tedy zřejmé, Karlovy Vary jsou velmi pozadu.

Nová podoba mostovky vzešla z architektonické soutěže. Spodek mostu zůstane zachován, jde o technickou památku. Finální podobu musí tedy odsouhlasit Národní památkový ústav v Lokti (NPÚ). Radnice to s ním řeší už od letošního jara. „Památkářům vadí nejen šířka mostu, ale i materiál, barva a také oblouková konstrukce,“ doplňuje ředitel KAM.

Podle ředitelky NPÚ Romany Riegerové výhrady památkářů zase tak zásadní nejsou. „Ano, připomínky máme. Prostor na komunikaci byl poměrně malý. Zjednodušeně řečeno nám jde, aby architektonický vzhled nové mostovky více komunikoval se starou spodní částí. Je zde totiž navrženo spousta materiálu a barev, a výsledek nového mostu je hodně kontrastní a nenavazuje na spodek. Co se týče obloukové konstrukce, nejsme zásadně proti, ale doporučili jsme, aby se zmenšila,“ dodává ředitelka Riegerová.

Nová podoba Chebského mostu se řešila vloni, kdy město získalo čtyři návrhy od architektonických studií. Nakonec byla vybrána společnost Sagasta, jejíž návrh po architektonické stránce doplní sdružení AoC a Bridge structures. Ve výsledku půjde tedy o kompromis mezi podklady od těchto dvou zpracovatelů.

Chebský most se skládá ze tří částí, a to nad železnicí, nad řekou a nad průtahem, která se opravuje už nyní. Prvních dvou se týká zmiňovaná generální oprava. Most po rekonstrukci, která má trvat rok a půl, bude mít klasický dvoupruh. Zatímco spodní část mostu zůstane stejná, zruší se mostovka. Most získá jiný design. Město na něm počítá i s cyklopruhy. Uprostřed mostu bude dvoupruhová vozovka, pak prostor pro cyklisty, po bocích budou chodníky. Celkové náklady se mají pohybovat kolem 350 milionů korun.