V první polovině května se kvůli dílčím opravám povrchu uzavře Chebský most. Uzavírka je předběžně naplánována od 10. do 23. května.

Chebský most. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jana Kopecká

„Jsme si vědomi, že to bude představovat komplikace v dopravě s ohledem na uzavírku rekonstruovaného Dvorského mostu. Ale jedná se o nevyhnutelné zásahy, které musíme v rámci nezbytné údržby Chebského mostu udělat. Protože bude pod povrchovou směs pokládána speciální pružná hmota, kterou není možné aplikovat po pruzích, je třeba most úplně uzavřít, vysvětluje náměstek primátorky Petr Bursík. V současnosti město nechává opravit chodníky. „Vytipovali jsme úseky chodníků, které jsou ve špatném stavu a patří mezi frekventované. Přihlédli jsme také k podnětům občanů, kteří nám průběžně závady a nebezpečné výmoly hlásí. Do poloviny května opravíme přes 600 metrů chodníků, další budou následovat v průběhu letních prázdnin a v září,“ upřesňuje Bursík. Pokračovat budou také opravy výtluků na komunikacích ve správě města.