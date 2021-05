Už tuto neděli bude opět obnoven provoz na karlovarském Chebském mostě. Přislíbil to náměstek primátorky Petr Bursík. Chebský most byl uzavřen od pondělka 10. května kvůli neodkladným opravám.

Vzhledem k tomu, že už několik týdnů je zbourán strategický Dvorský most, doprava v posledních dvou týdnech ve městě dost kolabovala. Největší nápor, a nemuselo jít ani o ranní či odpolední špičky, byl viditelný především v lokalitě U Koníčka, kde se auta štosovala hned u dvou kruhových objezdů u Tuhnického mostu. Nebýt solidarity řidičů, kteří si navzájem dávali přednost, hrozily dopravní komplikace například při sjezdu z průtahu právě k Tuhnickému mostu. Kruhová křižovatka pod průtahem se totiž neustále ucpávala.

„Mám dobrou zprávu. V neděli spouštíme opět dopravu na Chebském mostě. Ještě se dodělávají dilatace. Poslední úpravou bude položení nového povrchu. Most by tak v neděli večer měl být opět puštěn do provozu,“ uvedl Bursík.

Chebský most je v havarijním stavu, ale odborníci zatím dospěli k závěru, že na rozdíl od Doubského či Dvorského postačí jeho komplexní oprava. Nyní se provedla pouze menší, a to v rámci nezbytné údržby, která prodlouží jeho životnost. „Celková rekonstrukce je neodvratná a město se jí v následujících letech nevyhne. Nyní jsme se zaměřili na zajištění dostatečného odvodu vody, opravu dilatace a poškozených ploch vozovky. S ohledem na technologický postup oprav, během nichž bude pod asfaltovou vrstvu pokládána speciální pružná hmota, se musel bohužel most na dva týdny pro automobilovou dopravu uzavřít,“ vysvětlil náměstek.