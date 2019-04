Karlovy Vary - Nebezpečí úrazu hrozí vodákům projíždějícím pod karlovarským Chebským mostem. Z mostní konstrukce se totiž odlupuje popraskaný beton, který padá do vody a při shodě určitých okolností může zasáhnout právě projíždějící vodáky.

Chebský most v Karlových Varech je kulturní památkou. Rozhodlo o tom Ministerstvo kultury na návrh Národního památkového úřadu v Lokti. | Foto: Deník / Meluzin Vladimir

„Situaci musíme urychleně řešit, proto jsme se rozhodli zakoupit speciální sítě, do kterých most zabalí lezci z lana,“ uvedl náměstek karlovarské primátorky Petr Bursík, který náklady na tuto neplánovanou akci odhadl na zhruba sto tisíc korun. „Je to ale opravdu hrubý odhad, klidně to může být o poznání více i méně,“ pokračoval náměstek.