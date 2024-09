Zatímco vloni šlo o to, kdo mohl za spláchnutou Moravskou ulici, tentokrát jde o rekonstrukci Chebského mostu. Ta by měla podle výsledků diagnostiky z roku 2020 totiž začít nejpozději do příštího roku. A už pár týdnů je jasné, že se to nestihne, most tak ztratí záruku bezpečného provozu. „Tak most zavřeme a dáme zde ceduli zavřeno kvůli NPÚ,“ komentovala situaci primátorky Andrea Pfeffer Ferklová.

Chebský most bude mít totiž částečně novou podobu, která je společnou prací dvou architektonických společností, a to Sagasty, jejíž návrh po architektonické stránce doplní sdružení AoC a Bridge structures. S návrhy ale NPÚ zcela nesouhlasí a celý proces se prodlužuje. „I kdyby došlo nyní k té nejideálnější variantě a my se během srpna domluvili, tak se to stejně stihnout nedá,“ uvedl začátkem letošního srpna Karel Adamec, ředitel Kanceláře architektury města (KAM), která má přípravu rekonstrukce na starosti. „V takovém případě by totiž až letos na podzim mohlo být vypsáno výběrové řízení na projektovou dokumentaci. Modlíme se nyní za to, aby na konci příštího roku byla hotová. A to jsme stále před výběrovým řízením na zhotovitele. Statik se přitom v diagnostických zkouškách zaručil, že jsou platné do roku 2025, tedy, že je most do roku 2025 bezpečný,“ upozornil Adamec.

Je tak jasné, že se bude muset dělat diagnostika nová. Ta z roku 2020, která propadne, přišla Karlovy Vary přibližně na tři miliony korun. „Budeme o tom jednat, jaký by byl v případě zkoušek postup, zda je možné diagnostiku prodloužit a nebo zda se bude muset dělat nová. Také se chystáme za ústřední ředitelkou NPÚ. Památkáři z Lokte byli celou dobu u příprav a během toho nevznesli žádnou připomínku,“ poznamenala Pfeffer Ferklová.

Kvůli špatnému technickému stavu si město Karlovy Vary nechalo v roce 2019 od společnosti Pontex zpracovat průzkum, aby vědělo, jak na tom Chebský most ve skutečnosti je. Zkoušky v únoru 2020 konstatovaly, že s rekonstrukcí se musí začít nejpozději do pěti let. V té době se navíc předpokládalo, že do tří let se začne s projektem. Jak je tedy zřejmé, Karlovy Vary jsou velmi pozadu a NPÚ na tom tak zcela vinu nemá. Kde tedy došlo ke zdržení? „Jen dva roky se chystala studie,“ vysvětloval náměstek primátorky Lubomír Kovář (ANO).

Podle náměstka Miroslav Vaňka (Karlovaráci) je největším zádrhelem ze strany památkářů oblouk mostu a šířka vozovky.

Jak v srpnu poznamenala ředitelka NPÚ Romana Riegerová, výhrady památkářů zase tak zásadní nejsou. Připomněla, že nový most má být až příliš pestrý, a to jak materiálově, tak i barevně. „Ano, připomínky máme. Prostor na komunikaci byl ovšem poměrně malý. Zjednodušeně řečeno nám jde o to, aby architektonický vzhled nové mostovky více komunikoval se starou spodní částí. Je zde totiž navrženo spousta materiálu a barev, a výsledek nového mostu je hodně kontrastní a nenavazuje na spodek. Co se týče obloukové konstrukce, nejsme zásadně proti, ale doporučili jsme, aby se zmenšila,“ dodala před časem ředitelka Riegerová.

Podle Kováře je aktuální předpoklad, že až na přelomu let 2025/2026 by bylo vydáno stavební povolení a stavět by se tak začalo až v roce 2026.