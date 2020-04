Zatímco Karlovarsko má necelých padesát nakažených, Chebsko více než dvojnásobek. Okres s téměř 94 tisíci obyvateli má 105 pozitivních. Kde hledat příčinu?

Mnozí občané jsou přesvědčeni, že za to mohou pendleři. A to i přesto, že pro ně platí už od 26. března přísnější pravidla, kdy sice mohou za prací do Německa, ale už nemohou každý den jezdit domů. Kdo se do Čech vrátí, musí do čtrnáctidenní karantény. „Lidé na nás hodně svádějí, že za vysoká čísla na Chebsku můžeme právě my,“ řekl chebský pendler, který je nyní bez zaměstnání. „Podnik v Německu, ve kterém jsem pracoval, se uzavřel. Čekám, co bude dál.“ On sám se ale příliš nediví, že se na pendlery takto pohlíží. „Teď netuším, jak to tam chodí. Ale před těmi třemi týdny to opravdu nikdo neřešil. My jsme pro ně byli exoti, kteří nosí roušky. A když to pak lidé vidí, logicky se bojí,“ uvedl.

Podle Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje ale není vina u pendlerů. „Vyšší počet osob s prokázaným onemocněním koronavirem COVID-19 souvisí s plesem konaným 7. března v hotelu MONTY v Mariánských Lázních,“ informovala Michaela Zajíčková, mluvčí Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje. Na tomto plese se s největší pravděpodobností nakazil i hasič z mariánskolázeňské stanice. Kvůli tomu byla 14. března do karantény poslána celá mariánskolázeňská stanice.

Na vysokém počtu na Chebsku se také podle krajské hygienické stanice podepsala nákaza v chebské nemocnici. Tam se nedávno nakazilo pět zaměstnanců. Všichni jsou v karanténě a otestováno bylo i dalších 65 zaměstnanců. Kvůli koronaviru je už více než týden uzavřená porodnice a porodní sál v Chebu. Personál v souvislosti s nárůstem počtu pacientů je využit na lůžkách COVID-19. Nastávající maminky jsou směrovány na porodnické oddělení Nemocnice v Karlových Varech.

Chebská nemocnice přijala řadu opatření. „Ať už to jsou opakovaná školení personálu v používání osobních ochranných prostředků, tak izolace a testování podezřelých pacientů, zejména nemocných přijímaných k intenzivní péči. Zároveň v Chebu probíhá intenzivní rekonstrukce JIP-ARO pro vyčlenění prostor pro COVID-19 pacienty,“ konstatoval mluvčí nemocnice Vladislav Podracký. Před vchodem do chebské nemocnice je také nově instalovaný kontrolní stan, přes který musejí všichni návštěvníci nemocnice projít, aby se dostali dovnitř do objektu. Zdravotníci je ve stanu preventivně pečlivě zkontrolují.