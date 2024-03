Každý rok uděluje Česká lékařská komora (ČLK) titul Rytíř lékařského stavu jen jednomu českému významnému lékaři. Ten jubilejní už třicátý v pořadí převzala ve čtvrtek 14. března večer persona karlovarské chirurgie, profesor Josef Dvořák. Titul rytíře získává osoba, která výkonem své lékařské praxe nebo vědeckou činností významným způsobem přispěla k rozvoji medicíny a jež se díky svému morálnímu jednáním stala zároveň příkladem a vzorem pro své kolegy.

Profesor Josef Dvořák s mečem rytíře lékařského stavu. | Foto: KKNKV

Právě takový profesor Dvořák, který vloni srpnu oslavil už 80. narozeniny a přitom stále operuje na plný úvazek v karlovarské nemocnici, totiž je. V České republice je uznávám jako odborník na štítnou žlázu a stále vychovává nové chirurgy. Svou povahou, slušností a aurou, která z něj vyzařuje, je mnohými přirovnáván k primáři Sovovi z legendárního seriálu Nemocnice na kraji města.

V Karlových Varech působí 26 let. V roce 1998 sem přišel z Prahy. Cesta do Karlových Varů byla vlastně nakonec jeho osudnou poté, co se rozhodl odejít z Nemocnice Motol, kde působil jako přednosta. „Do nemocnice v Karlových Varech jsem nastoupil v roce 1998 z místa přednosty chirurgické kliniky a proděkana 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Motole. Důvodem byly neshody s tehdejším vedením motolské nemocnice rázu ekonomického a také negativní vlastnosti některých mých kolegů,“ vyprávěl uznávaný chirurg.

„Pana profesora navrhli na toto prestižní ocenění jeho kolegové. Mnoho z nich ho pak osobně při předávání přijelo do Prahy podpořit. Je to významná událost, která se před panem profesorem nikomu tady nepodařila,“ konstatovala mluvčí Karlovarské krajské nemocnice Markéta Singerová.

Významný karlovarský chirurg si ocenění pochopitelně velmi váží. „Je to jedna z nejvyšších poct, jaká se nám lékařům může dostat. V minulosti získávali titul především kolegové z Prahy, proto jsem rád, že řada přišla i na náš region,“ poznamenal skromně profesor Dvořák, který prestižní ocenění převzal v Tereziánském sále Břevnovského kláštera od prezidenta ČLK Milana Kubka.