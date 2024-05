Ke kuriózním případům vyjížděli v sobotu 11. května karlovarští strážníci, a to k nálezům dvou dětí.

Dítě v autě strážníků. | Foto: Městská policie Karlovy Vary

Před osmou hodinou ráno vyrazili do centra lázeňského území k morovému sloupu, kde si náhodný kolemjdoucí povšiml malého chlapce v pyžamu. "Naštěstí se celá událost vyřešila, než dorazila hlídka na místo a to tím, že si ztráty svého potomka všimla matka a vydala se ho hledat. Po rozhovoru se strážníky odešli do svého bydliště," popsala mluvčí Městské policie Karlovy Vary Nikola Záhorová.

Podobný scénář se odehrál i tentýž den po sedmé hodině večer. "Oznamovatelka našla u terminálu MHD malou, zhruba čtyřletou holčičku. V tomto případě se už po příjezdu strážníků na místě nacházela její teta. Jako důvod ztráty své neteře uvedla špatnou domluvu s ostatními členy rodiny a ta vedla k tomu, že ji nechali pár minut bez dozoru. Strážníci pro jistotu telefonicky kontaktovali matku dítěte. Na místo dorazila během několika minut a s poněkud rozzlobeným výrazem ve tváři, který strážníci rozhodně nepřehlédli, dodala, že si to vyřídí se svým mužským a s příbuznými. Co tím měla na mysli, hlídka raději nezjišťovala. I ona si děvčátko převzala do své péče," uvedla mluvčí.

