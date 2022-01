Chodovský expres začne jezdit v únoru. Stanoveny jsou už ceny jízdného

Jsem rád, že mě vezmou k doktorovi, špatně se mi chodí. Troufla jsem si po mnoha letech do nákupního centra nebo na úřad. Kontroly u lékaře jsou pro mě nyní mnohem jednodušší. To jsou nejčastější odpovědi seniorů či zdravotně postižených občanů, kteří využívají službu Senior expres. Po podobné službě volali i chodovští senioři už několik let. V polovině února se dočkají. Bude to Chodovský expres, který nejen seniorům, ale i zdravotně znevýhodněným spoluobčanům pomůže v cestách za lékařem či na úřady. Mimo město bude zajíždět také do Karlových Varů a Sokolova, ale opět pouze do zdravotnických zařízeních a na úřady.

Chodovská radnice | Foto: Deník/Roman Cichocki

Službu bude město provozovat zcela ve vlastní režii a do svého autoparku pořídí víceúčelové vozidlo typu MPV. Tato vozidla jsou navržena tak, aby cestujícím poskytovaly maximální prostor a pohodlí. „Populace stárne a po podobné pomoci volají chodovští senioři už několik let. Poslední roky a události ukázaly, že je opravdu potřeba,“ uvedl starosta Chodova Patrik Pizinger s tím, že Chodov se inspiroval u kolegů v Aši, která poskytla i pomoc s vytvořením registračního systému. Zemřel přítel a učitel sokolovských dětí Jim McDonald Služba bude spadat pod odbor sociálních věcí, kde se budou jednotlivé jízdy objednávat. Chodovský expres je určen pro seniory nad 65 let a držitele průkazek TP, ZTP, ZTP/P. „Budeme mít dvě ceny, třicet korun po Chodově a padesát korun za Karlovy Vary a Sokolov," upřesnila vedoucí chodovského sociálního odboru Eva Virtelová. „V současné době finalizujeme provozní podmínky a formuláře, na základě kterých si občané budou službu objednávat a aktivovat,“ doplnila vedoucí. Město nyní čeká na dodání automobilu a dokončení výběrového řízení na řidiče. Provozní doba Chodovského expresu bude kopírovat provozní dobu městského úřadu. Chodov byl posledním větším městem v regionu, který podobnou službu nenabízel. Velmi oblíbená je například mezi seniory v Kraslicích. "Službu využívám a jsem za ni rád. Jinak nemám nikoho, kdo by mě odvezl k lékaři, protože špatně chodím," řekl Pavel Prokop. Na dálnici D6 bourala tři auta, policie odklonila dopravu na Loket a Chodov Průkopníkem této služby byl v okrese Sokolov. „Senioři jsou naši dobří sousedé, my jsme, doufám, dobří sousedé pro ně. Jsem ráda, že Senior expres pomáhá usnadnit život nejen klientům, ale také jejich příbuzným, kteří se tak mohou spolehnout, že jejich blízkého dopravíme v pořádku a včas, a nemusejí si brát volno v práci,“ řekla starostka Sokolova Renata Oulehlová, která před lety Senior expres prosadila. Ten za dobu své existence přepravil desetitisíce klientů a vůz je plně vytížen. Službu pro občany starší 70 let provozuje městská policie, která zaměstnává dvě řidičky.