Karlovy Vary - Tři zlaté medaile za sebou už dokázala na evropských šampionátech vybojovat čtyřiadvacetiletá Romana Guregová z karlovarských Počeren. Nebylo to zadarmo. Připravit se na závody a chovat psy pro spřežení totiž není vůbec nic jednoduchého.

Romana Guregová se svými a otcovými medailemi. | Foto: Deník / Redakce

„Hned jak člověk ráno vstane, tak jde psy napojit, aby byli dostatečně zavodnění. Potom následuje trénink, po tréninku je třeba opět psy napojit speciálními nápoji, aby dostali zpět energii. Večer je krmení a úklid kotců. Denně je potřeba dva kilogramy syrového hovězího masa, jeden a půl kila granulí, vitamíny, kloubní výživy a také lososový olej,“ uvedl Petr Gurega, otec a současně i trenér úspěšné mašérky.



Podle Guregy je chov osmi psů stojí ročně z vlastních zdrojů kolem sta tisíc korun. S žádostí o příspěvek magistrátu prozatím neuspěl, a doufá v obrat k lepšímu.



Poslední nejcennější kov si nedávno přivezla jeho dcera ze závodů psích spřežení z kontinentálního mistrovství v Abertamech v Krušných horách. Navázala tím na své dva předchozí zlaté úspěchy s károu a se šestimístným spřežením sibiřských husky z mistrovství Evropy v Dánsku a v Rakousku.



V Abertamech závodilo 190 závodníků z patnácti evropských zemí. V kategorii Romany Guregové v závodu na středně dlouhé trati MID se do závodu přihlásilo na sedmdesát závodníků. V absolutním pořadí skončila Guregová šestá a ve své kategorii MB1, tedy šestispřeží, zvítězila.



První den dvacetikilometrový okruh zvládla za jednu hodinu a sedm minut. Tím si vytvořila čtyřminutový náskok, takže další dvě kola si mohla dovolit zvolnit. Druhé kolo doběhla o dvě minuty déle a třetí o tři, ale i tak jí to stačilo na souhrnné vítězství. „Bylo to úžasné. Tratě byly perfektně připravené. Připravoval je totiž taťka,“ pochvalovala si skromná mašérka.



„Největší problém na těchto tratích je, že nemáme šanci udělat dvacetikilometrový okruh jedním kolem,“ uvedl Gurega. Závodníci tak museli absolvovat dvě desetikilometrová kola. „Pro lídry vepředu spřežení to byl velký psychický problém, aby znovu těsně před cílem odbočili a dali ještě jednou deset kilometrů, když vědí, že už tam jednou byli,“ vysvětloval autor tratě.



„My máme velkou výhodu, že máme zkušeného lídra, který se dokáže s celým spřežením otočit na pětikoruně. Když dám povel doleva, doprava, tak ve vteřině zareaguje, aniž by se ptal proč,“ pochvaloval si Gurega.



Lídr spřežení se jmenuje Cooper Asamara a je to šestiletý sibiřský husky. Guregovi chovají v současné době osm psů, přičemž mají na dožití patnáctiletého veterána a jednoroční štěňátko, které dokonce figurovalo v televizní reklamě. „Letos začne také běhat,“ komentoval Gurega, který chce během roku připravit svou dceru na příští mistrovství Evropy v Maďarsku.



Přitom se on sám chystá na zimní sezónu. Hlavním cílem bude Šediváčkův long v Orlických horách, což je etapový závod na 222 km, který se jede čtyři dny. Závodníci při něm v noci bivakují ve sněhu. Gurega je zkušený mašér, který před dvěma roky například vyhrál na mistrovstvích Evropy sněhový long závod Šachtičky na Slovensku a ve Slovinsku v roce 2011 byl na kárových závodech bronzový a rok nato v Itálii stříbrný. (vor)