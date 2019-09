Jak dlouho chováte kočky? Měl jste už jako malé dítě nějaké zvíře?

Odmala jsme měli kolem domu jako na každé vesnici psy, kočky a králíky. Ušlechtilé kočky chováme více než 20 let.

Co vás přivedlo ke kočkám? Proč chováte právě je?

Po přestěhování do bytu žena s dcerou chtěly mít kočku. Já byl proti. Tak se demokraticky hlasovalo a výsledek 2:1 pro. Ale v okamžiku, kdy jsme dovezli kocourka z Polska, tak jsem kočkám propadl.

Kolik jich máte? O jaká plemena jde?

Začínali jsme jednou, pak chovný pár, vlastní odchovy, pořízení dalších chovných jedinců a v současné době máme doma 18 koček. A k tomu aktuálně 9 koťátek, která s námi budou ještě měsíc a pak půjdou do světa. Většina smečky jsou veteráni, kastráti, kteří spokojeně dožívají. Samozřejmě již nebydlíme v bytě, ale v rodinném domě se zahradou a vše jsme přizpůsobili našim kočkám a psům.

Od počátku chováme kočky mainské mývalí. Je to největší plemeno koček na světě a zejména dospělí kocouři jsou impozantní a budí respekt. Ale 8 let máme doma i klasického mourka, který jediný je lump, nevychovaný, neposlušný a můžeme ho pouštět maximálně do předsíně.

Které plemeno máte nejraději?

Samozřejmě mainy. Nejen pro vzhled, kdy je lidé přirovnávají k rysům, děti k tygříkům, ale zejména pro majestátní povahu na jedné a bezprostřednost a hravost na druhé straně.

Které se vám naopak nelíbí?

To jako manažer připravované mezinárodní výstavy ani nemohu říci. Ale jsou plemena, která bych si nepořídil. Obecně ta, která jsou přešlechtěná a projevuje se to negativně na jejich zdravotním stavu, třeba vysokou úmrtností při porodech.

Také povahy různých plemen jsou různé. Od koček flegmatických přes hravé, hektické až k mírně agresivním. Proto chováme mainské mývalí. Ale každé plemeno koček si najde své příznivce. Stejně jako u psů.

Kolik bylo vaší nejstarší kočce let? Máte své oblíbenkyně?

Naše Ivanka se dožila 15 let. U mainských koček to není rekord, ale slušný věk. V současnosti je nejstarší kočičce ve smečce 14 let.

Naše kočičí smečka je za normálních okolností rozdělena. Kocouři inklinují ke mně a kočky k ženě. Všechny máme rádi a některé více. U ženy jasně vede Lory a u mě Dan. V okamžiku, kdy je žena nemocná a lehne si k televizi, jsou všechny kočky a kocouři jenom její. A všechny pečují a doufají, že bude nemocná hodně dlouho.

Jak se snášejí navzájem? Jsou některé dominantní?

Mainské mývalí kočky je přírodní plemeno s přirozenými reflexy. U nás panuje klasický život ve smečce s dominantním kocourem a dominantní kočkou. Ostatní se přirozeně zařazují na příslušné místo. Všechny kočky mohou být se všemi.

Problém nastává, pokud nějaká kočka začíná mrouskat nebo pokud začne dorůstat kocourek do dospělého věku. Těmto situacím jako zkušení chovatelé předcházíme.

Máme pro kočky veliké zázemí a možnost třech oddělených sektorů. Ty zahrnují velké zahradní voliéry s přístupem přes terasu do vytápěných heren a kočičího zázemí v domě včetně volného přístupu do obytných místností.

Můžou spát s vámi v posteli?

Samozřejmě mohou a také spí. Ale moc se s nimi nevyspíte. Protože kočka v noci je aktivní. Většina koček venku ve voliérách radši pozoruje a „loví“. Ty, co se propracují do postele, pak po celou noc o pána pečují, mazlí se. Takže žena jednou za čas, aby se vyspala, prostě zavře dveře.

Existuje nějaké plemeno, které byste si chtěl pořídit?

Ano, líbí se mi a hned několik. Žena to občas i zkouší. Ale pouze jedno mně opravdu imponuje a to jsou mainy.

Které je moderní? Které out?

Na žebříčku popularity (podle počtu narozených koťat v plemenné knize) dlouhodobě nejoblíbenější plemeno kočky britské vystřídaly před třemi lety kočky mainské mývalí. Velice populární jsou stále pro svoji velice klidnou povahu ragdolové. Obdivované, i když někdy problematické pro svoji povahu a návyky jsou kočky bengálské. Na velkém vzestupu popularity jsou zástupci „nahatých“ koček, a to sphynxové.

Čím dál méně v Česku jezdí na výstavy jinak v Německu a Polsku velice populární kočky norských lesních. Největší ústup ze slávy je pak patrný před mnoha lety dominantních koček perských.

Která plemena byla k vidění na víkendové výstavě ve Staré Roli?

Byla to různá plemena koček, i ta, která se objevují na výstavách vzácně. Například kurilských bobtailů, kteří jsou geneticky bez ocásku. Dále pak mainská kočka, kterou přivezla vystavovatelka z Finska, koraty z Německa, somálské kočky z Rakouska a spousta dalších.

Jak dlouho se věnujete chovatelství?Jak dlouho pořádáte výstavy?

Chovatelství se věnujeme 20 let. Je to ale především zásluha mé manželky, která vymyslela i název chovatelské stanice Axis star. Já jsem spíše ten krmič, pomocná síla, převozce kočiček k veterinární péči. Moje parketa je účast na výstavách po celé Evropě jako vystavovatel.

Posledních dvanáct let funguji i jako manažer mezinárodních výstav pořádaných naším Klubem koček Karlovy Vary. Výstavy jsme pořádali v Ostrově, Žluticích, Teplé a především v Chodové Plané. Na výstavy v Chodové Plané vzpomínají dodnes vystavovatelé z Česka i dalších zemí Evropy jako na výstavy s nej atmosférou. Od roku 2011 pak pořádáme výstavy v Karlových Varech v Lidovém domě.

Kolik toho vaše kočky sežerou? Co mají rády?

Naše tlupa spořádá měsíčně 50 kilogramů velice kvalitních granulí, kolem 20 kilogramů hovězího masa a několik stovek konzerv. Připočtěte tak 2 tuny steliva a náklady za veterinární péči.

Příjem je pouze z prodeje koťat. Chováme pro radost, ne pro peníze. Koťátka máme plánovaně a dost vzácně. Za dvacet let v chovu jsme odchovali méně koťat než některé chovatelské stanice za jeden rok. Přestože naše koťata určená pro chov v zahraničí patří i díky kvalitě a výstavním úspěchům rodičů k nejdražším, prodáváme koťátka raději na mazlíky, pokud jsme přesvědčeni, že se budou mít dobře a budou středem domácnosti.

Co považujete za největší úspěch?

V chovatelství to, že jsme druhá nejdéle fungující chovatelská stanice mainských mývalích koček v republice. Naše odchovy jsou nejen ve většině zemí Evropy, ale například Argentině, Brazílii, USA, Jihoafrické republice atd. Díky testování se nám podařilo minimalizovat genetické potenciální problémy chovných zvířat.

Ve výstavní činnosti pak to, že máme kočky, které za celou dobu vyhrály stovky mezinárodních výstav. Máme spoustu známých chovatelů, se kterými udržujeme korektní vztahy. Naše kočky mají u konkurence oprávněný respekt.