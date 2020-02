Zatímco chřipková epidemie je v České republice na vzestupu, Karlovarský kraj hlásí za poslední týden oproti tomu předešlému úbytek nemocných s akutními respiračními problémy.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Jiří Kopáč

V kraji ubylo pacientů o 1,3 procenta. „Na sto tisíc obyvatel připadalov šestém týdnu letošního roku 1829 nemocných,“ informovala Michaela Zajíčková, mluvčí krajské hygienické stanice. Zatímco počet dětských pacientů do věku 5 let klesl o 8,1 procenta, do věku 14 let o 7 procent, naopak výrazně přibylo nemocných ve věku 15 až 24, a to o 15 procent. Vzrostl také počet pacientů seniorů.