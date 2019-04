Naše země žila dlouho právě na úkor těchto regionů, a proto se vláda rozhodla pro jejich restrukturalizaci po vzoru Německa. Cílem RE:STARTu je především dát strukturálně postiženým regionům dostatečný impuls k tomu, aby se postavily na vlastní nohy.

„Revitalizace sídlišť nebo zlepšování kvality bydlení je jeden ze strategických plánů kraje, který se snažíme prosadit do RE:STARTu v aktualizaci akčního plánu. Budeme bojovat za to, aby kromě výstavby bytů v tom byla i možnost získávání dotace na výstavbu parkovišť. V tuto chvíli to není jasné. Pokud by to v budoucnu vyšlo, je třeba být připravený. Čím více bude připravených projektů, tím lépe pro Sokolov,“ řekl místostarosta Sokolova Karel Jakobec.

Město počítá nejen s penězi na úpravu bytů, ale i prostranství, popřípadě na zázemí pro sídliště.