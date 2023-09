Zatímco ale v Karlových Varech se jedná o jídelnu, v Sokolově o klasickou restauraci. Tradiční karlovarské restaurace, kam chodívají zaměstnanci na oběd, si drží ale poněkud vyšší ceny za hlavní chod včetně polévky, a to kolem 170 korun. Jak se ovšem shodují všichni provozovatelé restauračních zařízení napříč krajem, nikdo nechce výrazně zdražovat, protože boj o zákazníka od covidové pandemie přetrvává.

Zřejmě nejlevněji v Karlových Varech lze oběd pořídit v jídelně v bývalém objektu Tvar v Doubí. „Jsme tu už jednatřicátý rok. Fungujeme jen na obědy, otevřeno máme od 10.30 do 13 hodin. Když byly ještě doby, kdy řada zaměstnanců dostávala jako benefit stravenky, chodívalo k nám takových lidí hodně, jenomže doby se mění a stravenky jdou do útlumu. Stravenek ubývá a lidé už nejsou tak ochotni chodit na obědy. Dnes tak vaříme především pro širokou veřejnost,“ říká spoluprovozovatelka jídelny Alena Süttová. Jídelna, kterou provozuje se svým manželem Petrem, disponuje patnácti stoly po čtyřech místech. „Zaměřujeme se na české klasiky. Lidé u nás mají výběr ze dvou jídel. Zda jsme v Karlových Varech nejlevnější? Asi ano. Ale také jsme zdražovali. O proti loňsku jsme navýšili ceny o dvacet korun. Víc nechceme, abychom si lidi udrželi. Stále to ještě jde, ale asi jen díky tomu, že už jsme s manželem v důchodu,“ dodává Alena Süttová.

Za 150 korun se dá naobědvat i v sokolovské restauraci Na Slovance. Hlavní chod se tu podává za 110, polévka pak za 40 korun. Tím se řadí tato sokolovská restaurace mezi ty nejlevnější. „Jak to dělám? Všechny suroviny nenakupuji zkrátka přes zavážky, ale hlídám si slevové akce. Nakupuji potraviny zkrátka po řetězcích, hlídám si jednotlivé ceny, zjišťuji, kde je co nejlevnější a podle toho připravuji i menu na celý týden. Zavážkami řeším jen základní věci. Slevy hledám přes internet a díky tomu, že mám zákaznické aplikace, tak se mi u mnohých obchodů slevy objeví automaticky v nabídce,“ říká provozovatel restaurace Na Slovance Roman Galeja.

Také on ale od loňska podražil obědy o dvacet korun. A jak přiznává, kvůli rapidnímu zdražení značně omezil v jídelníčku hovězí. „Takže znojemskou a španělského ptáčka vařím jen podle toho, pokud je hovězí v akci. Já už ale 28. rok mám pravidelné menu, a tak platí, že ve středu vařím vždy dršťkovou, ve čtvrtek bývá řízek, jednou za 14 dní mívám sladké jídlo a v pátek vařím vždy guláš,“ prozrazuje podnikatel.

Jak konstatuje, konkurence je velká, v lokalitě jeho restaurace, jsou další tři restaurační zařízení. „Bojujeme o každého zákazníka. Lidé mezi námi chodí a vybírají si, kam půjdou na oběd. Jednou jdou tam, jednou tam,“ poznamenává Roman Galeja. A protože je situace neúprosná a zákazníci stejně jako on mají rádi slevy, každý 9. oběd je v této restauraci zdarma.

Běžně, jak už bylo zmíněno, se menu dá pořídit ale dráže. Například chebská restaurace U Krále Jiřího má hlavní chody z výběru ze tří masových jídel za 130 korun, polévka dle denní nabídky je za 45 korun, v součtu tak za celý oběd zákazník zaplatí 175 korun. Podobné jsou ceny i v karlovarských restauracích. Například U Tomáše nabízejí výběr ze dvou hlavních jídel za 142 korun, polévku prodávají za 35 korun, což v souhrnu dělá 177 korun. To U Šimla mají výběr ze dvou levnějších jídel za 135 korun a polévku za 35 korun, což dohromady činí 170 korun.