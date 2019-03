Mariánské Lázně - V době, kdy Češi museli odejít z pohraničí, bylo Václavu Větrovskému sedm let. Přesto se mu ale ten den vryl do paměti do nejmenších detailů.

„V Mariánských Lázních žiji od svého narození v únoru 1931,“ začal své vyprávění pamětník. „Bydleli jsme v železničním domě u závor, otec byl železničář a míval dvě hodiny polední pauzy,“ řekl Václav Větrovský. Vždycky přišel domů na oběd a také si trochu zdřímnout. „Tenkrát v tom horkém září 1938, myslím politicky velice horkém roce, přišel tatínek domů, maminka právě prala prádlo v neckách na valše v kuchyni,“ vrátil se o více jak osmdesát let zpět. „Maminka přerušila práci a chtěla nám prostřít k obědu. Otec ale prohlásil: Na oběd není čas, za dvě hodiny odjíždí poslední vlak z Mariánských Lázní na Plzeň. Za ním jede stroj, který bude trhat koleje, aby zkomplikoval nástup Hitlerovi do pohraničí,“ popsal události dne, kdy musel na několik let opustit město. „Jestli to byla panika, to dodnes nevím. Nicméně výsledek byl ten, že jsme skutečně neobědvali. Výhodou bydlení v železničním domku bylo, že když se železničáři dozvěděli tuto zprávu, přisunuli jeden nákladní železniční vůz, do kterého jsme si mohli rychle nanosit vše, co bylo zapotřebí, s tím, že ten vůz bude také dopraven do Plzně.“ To, co zavládlo, si podle jeho slov neumí dnes nikdo představit. „A v té panice maminka první, co bylo, dala mokré prádlo do tašky a utíkala s ním do nákladního vagonu. Podle otce měl poslední vlak přijet ve 14 hodin. Naložili jsme věci a šli na nástupiště. To bylo úplně plné, vlak přijel se zpožděním, nervozita stoupala.“