Může jít o lidskou chybu, ale také i o záměr. Vyloučit se nedá nic. Sady volebních lístků, které dostávají v těchto dnech voliči v Karlovarském kraji do schránek, jsou nekompletní. Chybí například hnutí Místí, Volba pro kraj nebo ODS. Stěžují si voliči v Karlových Varech, Chebu, ale i jiných obcích v Karlovarském kraji. Do krajských voleb 20. a 21. září v něm kandiduje 19 stran a hnutí.

Někde chybějí volební lístky hnutí Místní, ale také ODS či hnutí Volba pro kraj. A stížnosti se jen hrnou. Protestují lidé v Karlových Varech, Chebu, ale i v dalších obcích v regionu. Nekompletní sady volebních lístků evidují i v řadě obcí. A zajímají se, kde se stala chyba.

Podle tiskového mluvčího ministerstva vnitra Ondřeje Krátošky je za organizaci voleb i za distribuci volebních sad zodpovědný daný starosta obce. "Ten je zajišťuje. Sady volebních lístků jsou k dispozici i ve volební místnosti," poznamenal také.

"Nám chybí hlasovací lístky pro šest stran, jiné máme dvakrát. Jak je to možné?" ptala se jedna ze starostek. Takže by měla být chyba na straně tiskárny, která volební lístky tiskla? Vedoucí odboru vnitřních věcí karlovarského magistrátu Jindřiška Gallová ale uvedla, že krajské volby jsou plně v gesci krajského úřadu. Zároveň dodala, že krajský koordinátor ji už ráno informoval o nastalých problémech. "Udělali jsme proto namátkovou kontrolu pěti krabic hlasovacích lístků, což je 150 sad. V žádném z volebních setů jsme ale závadu neshledali," uvedla Gallová, která bude ještě v úterý kontaktovat školitele, aby byli na možné nekompletní sady připraveni. "Ve volebních místnostech bude zajištěno dostatečné množství ucelených volebních sad," pokračovala Gallová.

Vedoucí odboru vnitřních věcí také během pondělka kontaktovala tiskárnu v Plzni, která lístky tiskla. "Chtěla jsem vysvětlení, a to je, že došlo k technické chybě. Určitě nešlo o záměr," doplnila.

O tom, že v sadách chybí některé hlasovací lístky informoval dnes obce mailem i Pavel Lehotský z legislativního a právního odboru Krajského úřadu Karlovarského kraj. Potvrdil, že tisk hlasovacích lístků zajišťuje kraj. "V tiskárně podle našich informací došlo k chybě. Informovali jsme proto okrskové komise, aby sady hlasovacích lístků zkontrolovaly a informovaly voliče, že kompletní sady budou mít lidé k dispozici ve volebních místnostech," zdůraznil.

Nicméně, strany a hnutí, které ve volebních sadách zahrnuty nejsou, jsou přinejmenším rozčileny a jejich lídři řádně naštvaní. „Mnoho voličů se o své volbě rozhoduje doma na základě doručených volebních lístků a naše hnutí Volba pro kraj vnímá jako ohrožení rovné politické soutěže, pokud náš volební lístek chybí. Odpovědné úřady by tuto informaci měly uveřejnit na všech svých kanálech, aby nebyla dostupná až ve volebních místnostech, ale občané měli kompletní přehled již předem,“ říká Martin Maleček, lídr hnutí Volba pro kraj.

Stejně tak je naštvaný i lídr hnutí Místní Dalibor Blažek. Hnutí Místní považuje chyby v sadách volebních lístků a to, že byla část obálek s volebními lístky distribuována bez kandidátky hnutí Místní za zcela nepřijatelné a skandální. Z pohledu rovné soutěže politických stran je podle lídra Blažka takový postup jednoznačně diskriminující a hnutí znevýhodňuje. A zdůraznil, že minimálně část voličů v Karlovarském kraji kvůli tomu nemá možnost se seznámit s kandidátkou hnutí za stejných podmínek, jako je tomu u ostatních stran a hnutí.

„Jsem v politice už více než tři desítky let, ale s něčím takovým jsem se ještě nesetkal. Z mého pohledu jde o zcela zásadní narušení volební soutěže,“ uvedl. Podle něj je přitom běžné, že lidé dostanou všechny kandidátní listiny a mají tak s předstihem čas na to, aby si vyhodnotili jaké osobnosti za jednotlivé subjekty kandidují a uvážlivě mohli rozhodnout, komu dají svůj hlas. „Nám však je tato možnost upřena, protože část voličů obdrží naši kandidátku až ve volební místnosti. Budou tak nepřímo nuceni se rozhodovat intuitivně na místě poté, co obdrží neočekávaně další volební lístky. Což mi přijde jednoznačně nefér jak vůči našemu hnutí a jeho kandidátům, tak vůči voličům," zdůraznil.

Také ODS je distribucí volebních lístků s jejich chybějící kandidátů nepříjemně zaskočena. "Je to nepříjemné, ale takové zprávy máme. Víme například, že nám se to stalo v Drahovicích, tady odtud máme zpětnou vazbu. Je to nepříjemné, zjišťujeme, jak se to mohlo stát," uvedl lídr ODS Jiří Vaněček.