Pro komunisty měli místní vždy slabost, bylo tomu tak i krátce po sametové revoluci. A jak konstatují členky současné volební komise, Čichalovu se dokonce po revolučním roce 1989 pro tuto svou politickou orientaci říkávalo Jakešov (po někdejším předsedovi KSČ Miloši Jakešovi).

"Komunisti tady vždy vyhrávali. Přitom v obecním zastupitelstvu žádné komunisty nemáme, jsou to řadoví občané bez politické příslušnosti," říká předsedkyně komise Miluše Muláčová.

Podle komisařek se místním nelze příliš divit. Práce není dost, a to ani v blízkém okolí. Lidem mnohdy nezbývá než za zaměstnáním dojíždět až do Karlových Varů, které jsou od Čichalova vzdálené přitom půlhodiny cesty. "Hodně lidí pracovalo v zemědělství, to byla jediná větší pracovní příležitost. Zemědělské podniky se postupně transformovaly a ten současný, který spadl pod Žlutice, si ponechal jen pár lidí od nás. Ti starší neměli vysoké důchody. Dojet do Karlových Varů není přitom vůbec jednoduché, protože máme špatné autobusové spojení," vysvětlují komisařky.

Ranní autobus vyjíždí z Čichalova směr Karlovy Vary v 6 hodin ráno a 2 hodiny mu trvá, než se přes všechny spádové obce dostane do krajského města. "Ten, kdo ve Varech má být dřív než v 8 hodin, má smůlu. Proto se u nás bez auta neobejdete, řada lidí dojíždí do Varů autem," pokračuje předsedkyně komise.

I když místní nemají život právě jednoduchý, dokáží se bavit a ve své obci pořádají různé společenské zábavy, potkávají se v hospodě třeba u karet. Dokonce tam přibývá mladých lidí, těch starších naopak ubývá.

I v Čichalově je letošní volební účast poměrně velká. Do páteční 18. hodiny přišlo odvolit 34 lidí z celkových 131. "Žádné překvapení se u nás nekoná, chodí ti, co chodí vždycky. Mladých moc nepřichází," konstatuje Muláčová.

A co na volby říkají samotní místní? "Něco jsem tam hodil. O politiku se moc nezajímám," poznamenává volič Luboš Mynařík. To Ondřej Paleček, který pro obec pracuje a o práci tak nemá nouzi, byl mnohem sdílnější. "Volil jsem Okamuru, Babiše rozhodně ne. Okamura mi sedí nejvíce, s jeho názory se ztotožňuji," uzavírá obecní předák.