Experti Mezinárodní rady pro památky a sídla (ICOMOS), která je poradenskou organizací UNESCO, posuzovali připravenost lázní, jejich autenticitu a integritu, ale i propagaci pro vstup do UNESCO. Náročnou misi ukončili minulý týden v Karlových Varech.

Cesta začala 10. září v Anglii. „Pak následovala Belgie, Německo, Francie, Itálie, Rakousko a skončila v západočeském lázeňském trojúhelníku. Trvalo to 23 dní. Délka je skutečně ojedinělá,“ uvedl Michal Urban, předseda mezinárodní pracovní skupiny. Posuzující skupina ujela za třiadvacet dnů tisíce kilometrů a prohlédla si stovky lokalit. Cestovali vlakem, letadly, lodí, na kolech, v kočárech, minibusech a pouze let balónem jim zkazilo počasí.

Experti se po lázních pohybovali inkognito. O jejich návštěvě věděli pouze starostové, kteří se na misi pečlivě připravovali. Závěry hodnotící expedice ale zatím neznají. Zpráva je tajná a experti ji zveřejní až koncem roku. „Nic jsme před nimi neskrývali, to nebylo možné. Dojem z jejich návštěvy ale máme výborný,“ uvedl starosta Františkových Lázní Jan Kuchař. Stejný názor má i karlovarská primátorka Andrea Pfeffer Ferklová. To, že byli starostové dobře připraveni, potvrdil generální sekretář projektu Great spas of Europe Paul Simons. „Starostové se velmi pečlivě na tuto misi připravili a experti to velmi ocenili,“ uvedl. Přibližně během měsíce zpracují experti zprávu, kterou poskytnou takzvanému panelu ICOMOS. Závěrečné doporučení předají Výboru světového dědictví, což je vlastně kancelář pro památkovou agendu UNESCO,“ vysvětlil náměstek Ministerstva kultury Vlastislav Ouroda.

Kromě západočeského lázeňského trojúhelníku po zápisu do UNESCO touží také Baden-Baden, Bad Ems a Bad Kissingen v Německu, Spa v Belgii, Vichy ve Francii, Montecatini Terme v Itálii, Baden v Rakousku a City of Bath v Anglii.

O zápisu rozhodne Výbor světového dědictví během červnového zasedání roku 2020 v Číně.