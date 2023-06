1300 dnů trvala rekonstrukce nejvýznamnější karlovarské památky. Nabízí unikátní mobilní koncertní sál, jehož využití je velmi variabilní.

Slavnostní večer u příležitosti znovuotevření Císařských lázní. | Video: Deník/Jana Kopecká

Je to tu. Po dlouhých desítkách let byly znovu otevřeny Císařské lázně po náročné rekonstrukci, jež začala v prosinci roku 2019. Slavnostní večery, kterých se účastnily přední osobnosti regionu, se nakonec konaly hned tři. Ten poslední připadá na sobotu 17. června. Od neděle 18. června jsou pak Císařské lázně přístupné široké veřejnosti a nabídnou dva prohlídkové okruhy. Objekt se znovu otevřel po 130 letech od okamžiku, kdy v dubnu roku 1893 tehdejší městská rada rozhodla o jeho výstavbě.

Národní kulturní památka, kterou se lázně staly v roce 2010, dlouhé roky chátrala. Už na konci socialismu zde byl ukončen lázeňský provoz a objekt sloužil následně jako casino. Jeho někdejší majitel, kterým bylo město Karlovy Vary, si nevěděl rady, jak s ním naložit a kde hlavně vzít peníze na nákladnou opravu. Proto přešly Císařské lázně do majetku Karlovarského kraje.

Při rekonstrukci vznikl v objektu, v části bývalého technického dvora – v současném sále Atrium, unikátní koncertní sál, jejž bude využívat především Karlovarský symfonický orchestr. „Jde o jediný takový sál u nás. Kvůli tomu, že jsou Císařské lázně národní kulturní památkou, se nic nemůže dotýkat zdí. Proto je hlediště i orchestřiště mobilním mobiliářem. Kdybyste díly rozebrali, bude jejich délka jedenáct kilometrů,“ informoval hosty pátečního večera moderátor Marek Eben. „Původně přitom tento sál sloužil jako technický dvůr pro transport rašeliny na rašelinové koupele. Karlovy Vary byly prvním místem na světě, kde se takové koupele začaly praktikovat. Rašelina se do Karlových Varů vozila z Františkových Lázní, kam se odvážela zpět. Zde ležela sedm let, než se mohla znovu použít. Bahenní koupele nepotřebujeme od té doby, co máme zprávy,“ vtipkoval herec.

Součástí slavnostních večerů byly pochopitelně i koncerty Karlovarského symfonického orchestru, v jejichž repertoáru nemohla chybět alespoň část Novosvětské od Antonína Dvořáka. Symfonii číslo 9 E-moll Z Nového světa, jak zní její celý oficiální název, složil ve Spojených státech amerických a její evropská kontinentální premiéra byla v roce 1894 právě v Karlových Varech v Poštovním dvoře. „Antonín Dvořák byl sedmkrát v Karlových Varech, ke kterým měl vřelý vztah, ale nikdy se tu neléčil. Vždy sem přijel proto, aby se tu s někým setkal,“ poznamenal Eben.

Vestavěný koncertní sál bude vedle symfoniků sloužit také filmovým produkcím, divadelním představením, plesům a dalším kulturním událostem. Unikátní vestavba do dvorany poskytne moderní prostředí také pro pořádání konferencí a dalších společenských akcí. Díky pohyblivé výšce se může hlediště rychle proměnit na konferenční nebo taneční sál, který vyžaduje plochou podlahu. Sál doplní multimediální expozice představující dějiny lázeňství ve světovém i místním kontextu, kavárna, informační centrum a badatelna.

Císařské lázně budou sloužit nejen pro kulturní a společenské akce, ale už od neděle jako zpřístupněná památka široké veřejnosti, která nabídne dva prohlídkové okruhy. Předpokládá se, že týdenní kapacita bude více než 4 tisíce návštěvníků.

Další provoz bude spouštěn v etapách, a to například velká muzejní expozice, prostor kavárny či karlovarského infocentra. Na konci roku by lázně měly nabídnout i originální videomaping v sále Atrium.