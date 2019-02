Karlovy Vary - Kdyby každé slovo politiků mělo váhu jedné koruny, Císařské lázně už by byly opraveny. Jenomže slova jsou jen slova a tento karlovarský architektonický skvost podle návrhu vídeňských architektů Ferdinanda Fellnera a Hermanna Helmera zvolna podléhá zkáze. Oprava Císařských lázní se stále odkládá.

O osudu jedinečných Císařských lázní stále není rozhodnuto | Foto: Foto Deník

Objekt vlastní Karlovarský kraj a aby bylo snazší získat peníze na opravu z evropských dotací či z programu na záchranu památek, založil společně s Karlovými Vary zájmové sdružení právnických osob Císařské lázně. Jenomže snaha sehnat potřebné miliony byla marná a kraj s Karlovými Vary řeší, co s lázněmi dál.

Podle primátora Petra Kulhánka je ve hře několik variant."A to od zachování současného navrženého pojetí revitalizace Císařských lázní až po minimalizaci projektu a objekt opravit jen v určitém rozsahu. To by ovšem znamenalo opustit záměr výstavby multifunkčního koncertního sálu v interiéru lázní, který měl pro svou domovskou scénu využívat Karlovarský symfonický orchestr," vysvětlil primátor. A dodal, že se zázemím pro symfoniky počítá investor Národního domu.

Podle primátora Kulhánka je nyní třeba všechny argumenty zvážit. „Je také třeba zjistit, zda ministerstvo kultury hodlá na projektu obnovy objektu participovat a má vůli se jej zúčastnit," doplnil primátor. Ten není ani proti společnému projektu opravy Císařských lázní se soukromým investorem. Město Karlovy Vary má stále připraveno na rekonstrukci sto milionů korun, Karlovarský kraj 300 milionů. „V tom případě by se daly Císařské lázně i komerčně využívat, což by v případě dotací nebylo možné," doplnil primátor Kulhánek.

Také Karlovarský kraj se snaží o brzkou obnovu Císařských lázní. O evropské dotace nyní zažádal na Ministerstvu pro místní rozvoj a o budoucnosti Císařských lázní bude hejtman Novotný jednat i s náměstkyní ministra kultury a se členy rozpočtového výboru Sněmovny. A to přímo v Zanderově sále Císařských lázní už toto úterý. Přítomen bude i primátor Kulhánek.

Jedno se však během let přece jenom podařilo. V roce 2010 byly Císařské lázně zařazeny na seznam národních kulturních památek. Bylo to takřka na poslední chvíli, protože osud této budovy, která byla postavena v roce 1895, byl takřka zpečetěn.