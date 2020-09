Zlepšit dopravní obslužnost Karlovarského kraje, zabránit dalším odchodům lékařů z kraje anebo podpořit mladé lidi, aby v kraji zůstali.

Trikolóra hnutí občanů zahájilo volební kampaň ve Františkových Lázních. | Foto: Deník / Jan Buriánek

To jsou jen některé z bodů, které by rádo uvedlo do praxe hnutí občanů Trikolora, jehož členové včera odpoledne zahájili ve Františkových Lázních krajskou volební kampaň.