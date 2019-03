V jeho autě se totiž schovával migrant, kterého celníci objevili při kontrole v Calais. Řidič byl sice nakonec propuštěn, ale 19. června jej čeká soud.

„Stavěl jsem naposledy v pátek večer ještě v Belgii, tam jsem si všiml uvolněného plachtoví, proto jsem po dohodě se šéfem kamion otevřel a vše přímo uvnitř kontroloval,“ popisuje Matouš K. „Nikoho jsem si nevšiml, zboží bylo nepoškozené, tak jsem vůz zase zavřel a jel do Calais, kde až druhá namátková kontrola běžence objevila. Pes neštěkal, takže celníky buď musela zaujmout česká SPZ, nebo si všimli, že vůz neměl plombu, která je prý nově ve Francii povinná pro úplně všechny vozy, nevím. V každém případě mě okamžitě vzali do vazby a vůbec jsem nevěděl, co se mnou bude dál,“ říká.

To nevěděl ani jeho zaměstnavatel, kterého znepokojilo, když od něj neměl přes víkend žádné zprávy. Rozhodl se proto, že osloví europoslance Tomáše Zdechovského. Ten obratem zavolal do Calais a kontaktoval i ministra zahraničí Tomáše Petříka, s nímž už spolupracuje na případu Jiřího Sagana.

Ten za údajné pašování stále sedí ve francouzském vězení a čeká na odvolací soud. Do řešení se tak zapojila i česká diplomacie.

Matyáš K. byl ale nakonec propuštěn a následně mohl odvézt náklad do Anglie. Vyšetřován však bude na svobodě a za čtvrt roku jej ve Francii čeká soud. „Co jsem mluvil s francouzskou policií, tak ho za pašeráka nepovažují, a předpokládá se proto jen pokuta a zákaz vstupu do Francie. Řidiči dáme tipy k obhajobě, doporučíme advokáta a ještě se tak pokusíme případnou sankci co nejvíce zmírnit,“ říká Tomáš Zdechovský, kterého velmi potěšila informace, že řidiči byla poskytnuta kvalitní česká překladatelka. „To je od případu pana Sagana i několika dalších řidičů obrovský posun, a mám proto naději, že už si francouzská policie nebude plést Čechy s Čečnou.“

Dopravce a zaměstnavatel zadrženého řidiče už žádné cesty do Anglie neplánuje.

„Jsme malá firma a do Británie příliš nejezdíme, chtěli jsme jen vypomoci jednomu z partnerů, který nás požádal o pomoc, protože zrovna neměl řidiče ochotného do Británie jet,“ vysvětlil Tomáš Bauer. „Teď už se tam budou bát jezdit ale úplně všichni, vniknutí migrantů se prostě nedá 100% zabránit,“ říká a děkuje Zdechovskému za promptní pomoc a za to, že situaci řidičů dlouhodobě řeší a snaží se dosáhnout systémového zlepšení.

„Chtěl bych apelovat na všechny řidiče, co jezdí do Británie, opravdu je nutné dávat si obrovský pozor a při jakémkoliv podezření okamžitě volat policii, jinak je člověk za pašeráka a jde sedět, ani neví jak,“ uzavírá zadržený řidič.