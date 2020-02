Někdo říká, že věk je jenom číslo, a někdo se naopak po padesátce děsí každých svých narozenin. Tím prvním příkladem je stále svěží, optimistická a hlavně pracovitá kronikářka města Ostrova Walburga Mikešová.

„Člověk musí mít rád sám sebe a žít aktivně,“ říká kronikářka Ostrova Walburga Mikešová | Foto: Deník / Roman Kořinek

Zanedlouho osmdesátiletá žena stíhá pracovat, kulturně žít a ještě pomáhat dětem v dramatickém kroužku. „Chodím do kina, do divadel na koncerty a jsem co nejvíce mezi lidmi. Jako kronikářka navíc vše většinou fotím a dokumentuji,“ popisuje svoji práci a nadšení kronikářka. Přiznává, že nemá příliš hezký rukopis, a tak se musela naučit na počítači. Dnes na něm nejen sepisuje kroniku, ale stahuje a upravuje fotografie nebo sleduje zprávy na internetu. Optimismus jí dodává i o deset let starší spolupracovnice, historička Zdeňka Čepeláková.