Karel Adamec, ředitel Kanceláře architektury města Karlovy Vary, Karlovy Vary

Zdroj: Deník/ RedakceZa prvé bych se zamyslel nad tím, co bych si přál, aby rozhodlo. Podle mého názoru by rozhodujícím prvkem komunálních voleb mělo být téma dlouhodobě udržitelného rozvoje města a jeho hospodaření, jeho jasná vize krásného místa pro život s nezaměnitelnými kvalitami a konkrétní plán na posilování těchto kvalit. Nejlepší kandidát by měl představit dlouhodobou vizi a její postupné naplňování.Pokud bych se měl zamyslet nad tím, co bych si nepřál, aby rozhodlo, tak jsou to zjednodušené populistické vize, které slibují snadno a rychle zařídit to či ono, ale bez dalšího vysvětlení, jak toho dosáhnout. Je potom jedno, jestli se bavíme o tématech jako je víc pracovních příležitostí, turistický ruch, UNESCO, nebo konkrétních projektech jako je třeba Vřídelní kolonáda, obchvat města, parkovací domy, apod. Populistický kandidát u všech témat slíbí, že je vyřeší, ale již neřekne jak a co bude potom.Na závěr si dovolím zamyšlení nad tím, co asi bude tím rozhodujícím prvkem reálně. Myslím si, že o vítězi voleb rozhodne jednak zkušenost s etablovanými politiky v zastupitelstvu a vedení města a to jak dobře prodají svou dosavadní práci. Zároveň předpokládám, že stávající nejistá doba zvyšujících se životních nákladů sehraje roli a veřejnost může slyšet na nabídku kandidáta, který slíbí odlehčení této zátěže například dostupnější nabídkou některých městských služeb jako MHD, lacinější vstupy do městských institucí, odpuštění poplatků, apod.