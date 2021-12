Karlovarské krajské nemocnici (KKN), pod niž spadají dvě nemocnice v Karlových Varech a Chebu, se změnilo vedení. Zásadní rozhodnutí přišlo v době, kdy nemocnice řešila obrovské problémy s koronavirovou pandemií. Hejtman Petr Kulhánek uvedl, že personální výměna v představenstvu souvisí se špatnými ekonomickými výsledky. „Chceme, aby se KKN dostala do kladného hospodářského výsledku,“ vysvětlil. Členové vedoucích orgánů skončili k 31. lednu. Ve výběrovém řízení na generálního ředitele KKN uspěl dosavadní uvolněný krajský zastupitel pro oblast zdravotnictví a primář chirurgického oddělení Nemocnice Karlovy Vary Josef März, nastoupil od 1. května.

Dvojnásobná vražda se stala 16. ledna v Horním Slavkově. Na odlehlém místě našli policisté u osobního automobilu dvě osoby bez známek života. Koncem listopadu si 61letý myslivec Miroslav Kumbera vyslechl u Krajského soudu v Plzni za tento čin rozsudek. Za vraždu své 36leté přítelkyně Martiny a jejího údajného milence Jana si Kumbera odsedí 17 let ve vězení.

V Horním Slavkově se stala dvojnásobná vražda, v Sokolově pokus o vraždu

Únor

Světoznámého výrobce hudebních nástrojů Amati Denak v Kraslicích, který byl od září 2019 v insolvenci, koupila brněnská firma RIQ Investments podnikatele Romana Staňka. Ten chce podle svých slov do firmy investovat, propagovat ji a vrátit ji tam, kam historicky patřila. Zájemců bylo několik, a přestože znalec hodnotu kraslické firmy ocenil na 131 milionů, insolvenční správce považoval její prodej za 26,5 milionu korun za úspěch. V květnu byla však vypsána nová soutěž, největšímu věřiteli (bance UniCredit) se cena zdála nízká.

Karlovarský kraj se začátkem roku dostal kvůli koronaviru za hranici kapacity nemocnic, covidová oddělení nestíhala, chyběl personál. I proto musely byly začátkem února z nemocnic v Chebu a Sokolově převezeny desítky pacientů do jiných krajů. Karlovarský kraj kvůli kritické situaci musel najmout mobilní chladicí jednotku, karlovarské krematorium nestíhalo a nemělo kapacitu na uložení těl zemřelých. Začátkem března krematorium dokonce odstavila porucha, nebožtíky bylo nutné vozit do severních Čech. V kraji během února umírala více než stovka lidí týdně.

Přes protesty odborné veřejnosti, například architektky Evy Jiřičné, zaměstnanců, členů spolků i opozičních krajských zastupitelů odvolala k 28. únoru rada města (koalice ANO, ODS a Karlovaráci) ředitele Karlovarského symfonického orchestru (KSO) Petra Polívku i ředitele Kanceláře architektury města (KAM) Petra Kroppa. Rada vypsala na oba uvolněné posty výběrové řízení. Petra Polívku v čele KSO nahradila koncertní varhanice Michaela Moc Káčerková, novým šéfem Kanceláře architektury je od 9. června Karel Adamec.

Březen

1. března zahájilo v Karlových Varech provoz velkokapacitní očkovací centrum. V multifunkční hale KV Aréna se očkovalo až do září, pak se vakcinace přesunula do nedalekého obchodního centra Varyáda. 6. prosince se však velkokapacitní očkovací centrum v Aréně opět otevřelo.

Na hradě Loket natáčel štáb německé televize ZDF pohádku s názvem Nosáč. Filmaři obsadili především nádvoří hradu, které se proměnilo ve středověké tržiště. V pohádce diváci uvidí kromě německých i českého herce Arnošta Goldflama. Štáb sháněl v regionu také komparzisty, takže se v pohádce mnozí lidé z Lokte mohou vidět.

V polovině března začala demolice Dvorského mostu v Karlových Varech, který byl v dezolátním stavu. Během osmi měsíců ho nahradil nový most, otevřen byl 22. listopadu.

Duben

V polovině dubna vedení karlovarské radnice rozhodlo, že kino ve Staré Roli půjde k zemi. Kino se nachází v komplexu Lidového domu, jenž je v majetku města. „Prostor po kinu chceme zhodnotit a rádi bychom na to získali dotaci,“ informoval náměstek primátorky Petr Bursík (ODS). Vedení radnice má představu, že by tam vznikl park volnočasového charakteru. Lidový dům byl postaven před první světovou válkou a jeho součástí je také společenský sál. Kino prožívalo období slávy za totality, kdy nabízelo i promítání pro školní družiny.

V polovině dubna se rozpadlo zastupitelstvo v Mírové, rezignovali tři ze sedmi zastupitelů. Důvodem jsou neshody mezi dvěma zastupitelskými uskupeními, vládnoucím Sdružením za perspektivní Mírovou (SPM) a menším Občané pro Mírovou (OM). Nové vedení obce si lidé zvolili v září, zvítězilo opět SPM (4 mandáty) nad OM (3 mandáty).

Květen

V květnu se rozrostl park Boheminium v Mariánských Lázních. Tentokrát však nešlo o další model některé české památky, ale o zakrslé holandské kozy. Přibyly ke kobylkám nejmenšího plemene koní na světě, a rozšířily tak minizoo v parku. Koncem června sem přibyl také model největší jízdárny ve střední Evropě, originál stojí u Tachova u osady Světce.

Koncem května začala dlouho očekávaná revitalizace prostranství před karlovarskou Městskou tržnicí. Vedení města prozatím upustilo od rozsáhlé přestavby a spokojilo se s kompromisem, jehož cílem bude například změna nevyužívané travnaté plochy mezi dopravním terminálem a Městskou tržnicí. Kvůli tomu byly pokáceny všechny stromy v parčíku, nahradí je nová výsadba za 2,5 milionu korun. Náklady na celou investici činí 30 milionů i s DPH, město na ni může čerpat dotaci.

Letošní už 32. pietní akt Jáchymovské peklo vůbec poprvé nabídl unikátní expozici v Rudé věži smrti v Dolním Žďáru u Ostrova. Má se stát Památníkem obětem komunismu. Právě tady byli totiž političtí vězni v 50. letech minulého století nuceni lámat radioaktivní uran v otřesných podmínkách. Likvidačním táborem Rudá věž prošlo 620 politických vězňů, neoficiální čísla hovoří ovšem až o dvou tisících.

Koncem května postřelil 33letý muž z okna svého domu v Habartově svou nelegálně drženou brokovnicí 57letého muže. Postřelený svým zraněním později podlehl, z pokusu o vraždu se stala dokonaná vražda. Pachateli, kterého místní označují za narkomana a potížistu, hrozí až 18 let vězení.

Červen

V červnu byla zahájena dlouho plánovaná rekonstrukce historického skleníku na státním zámku Valeč, hotovo by mělo být na konci roku 2022. Po rekonstrukci by skleník mohl dodat valečskému zámku i jeho okolí více atraktivnosti. Nebude totiž sloužit jen pro pěstování unikátních květin, ale vznikne zde i restaurace. V polovině června se do Valče přestěhovaly vzácné pozdně gotické fresky z kostela sv. Wolfganga v Doupově. Odtud byly sejmuty v roce 1967, poté byly v Plasích a ve Švihově.

Po necelých dvou letech byla dokončena největší investice v novodobé historii Sokolova – pobytové zařízení pro seniory s názvem Čtyřka. Celkové náklady činily 166 milionů korun a městu jako investorovi výrazně pomohly dotace. První klienti by tu měli být umístěni v lednu 2022, zařízení jich pojme více než 70.

Slavnost završující školní rok koncem června předčasně skončila na policejní škole v Sokolově. Dvacet studentů zkolabovalo, sedmnáct z nich odvezly sanitky do nemocnic. Podle expertů způsobila hromadný kolaps studentů hyperventilace ze stresu. Následkem kolapsu jedné nebo dvou dívek zřejmě došlo ke spuštění sugestivní reakce ostatních osob a je možné, že tak byla vyvolána davová psychóza.

Červenec

Kolemjdoucí našel začátkem července poblíž karlovarské KV Arény mrtvolu ve vysokém stádiu rozkladu. Nacházela se pod lávkou poblíž břehu řeky Ohře.

Jedenáct významných lázeňských měst z celé Evropy, mezi nimiž jsou i Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně, bylo zapsáno na prestižní seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Ve skupině Slavné lázně Evropy jsou ještě města v Rakousku, Belgii, Francii, Německu, Itálii a Velké Británii. Zástupci lázeňských měst si od značky UNESCO slibují hlavně prestiž, více zahraničních turistů a také více peněz, které turisté ve městech utratí.

Karlovarský kraj neuspěl v Bruselu se stížností na neférové rozdělení 41 miliard pro kraj Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský z Fondu spravedlivé transformace. Částka 6,3 miliardy z celkových 41 miliard, kterou po rozdělení peněz z Fondu spravedlivé transformace Karlovarský kraj získal, je definitivní. Moravskoslezský kraj by měl mít na transformační projekty k dispozici 18,9 miliardy korun a Ústecký 15,8 miliardy korun. Peníze by měly podpořit celkem jedenáct projektů v Karlovarském kraji.

Srpen

Pět smrtelných nehod za jediný měsíc si vyžádala silnice I/6 U Střelnice v Karlových Varech, která za srpen dostala název Silnice smrti. K první nehodě, při níž zemřela matka a její 12letý syn, došlo 1. srpna. Jen o tři týdny později na stejném místě přišli o život 49letý muž a dítě. Policie na místě snížila povolenou rychlost, ale poslední srpnový den tu znovu došlo k nehodě, při srážce osobního a nákladního auta zemřel řidič osobáku. Ředitelství silnic a dálnic v místě omezilo rychlost a umístila sem mobilní úsekové měření.

55. mezinárodní filmový festival v Karlových Varech se konal v mimořádném srpnovém termínu. Přivítal mimo jiné slavné herce Johnnyho Deppa, Ethana Hawka a Michaela Caina, který při zahájení festivalu převzal Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Cenu prezidenta festivalu získal Jan Svěrák.

Léčebné lázně Jáchymov změnily majitele. Sto procent akcií nyní vlastní investor Alí al Fardán ze Spojených arabských emirátů. Ten už je zapsán jako vlastník i v obchodním rejstříku. Až dosud tyto unikátní západočeské lázně patřily Lázním Luhačovice.

31. srpna se u Lubence otevřel silniční obchvat, který severně od obce s 1300 obyvateli vyrostl jako součást výstavby dálnice D6 Praha – Karlovy Vary – Cheb. Celková délka dálnice je 169 kilometrů, v provozu je zatím jen necelá polovina, a navíc ve třech oddělených částech: Praha – Krušovice, Lubenec – Bošov a Karlovy Vary – Cheb. K prostřednímu úseku přibyl pětikilometrový obchvat, na který v Lubenci čekali obyvatelé desítky let.

Září

V areálu Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) v Chebu a také v prostorách přilehlého gymnázia se v září začali vzdělávat budoucí učitelé prvního stupně základních škol. Fakulta pedagogická ZČU v Chebu otevřela nově akreditovaný kombinovaný magisterský program, který má Karlovarskému kraji pomoci řešit nedostatek kvalifikovaných pedagogů. Doba studia je standardních pět let, fakulta počítá s maximálním počtem 30 studentů na jeden ročník.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových úspěšně prodal ve veřejné dražbě lázeňský dům Mercur, který se nachází v centru Mariánských Lázní. Nejnižší nabídka ve veřejné dražbě byla stanovena na 59,9 mil. Kč, cena se vyšplhala na 76 milionů korun. Do dražby byli přihlášeni tři zájemci. Vítězem a novým majitelem stany Lázně Poděbrady.

Hrázděný statek v Milíkově se 11. září otevřel veřejnosti po tříleté rekonstrukci. Cenná architektonická památka je nositelem typických znaků lidové architektury Chebska. Prostory usedlosti budou sloužit jako expozice a představí návštěvníkům nejen podobu života na statku a drobnou řemeslnou výrobu, ale zaměří se také na připomenutí lidové kultury a chebského folkloru. Rekonstrukce vyšla na 25 milionů korun.

Říjen

Od 1. října je součástí národního pavilonu České republiky na Světové výstavě EXPO 2020 i prezentace Karlovarského kraje. EXPO 2020 v Dubaji byla s ohledem na pandemickou situaci v souvislosti s covidem odložena o rok a potrvá do 31. března 2022.

Jáchymovští v referendu, které se konalo současně s parlamentními volbami, rozhodli, že se stezka v oblacích Skywalk, který soukromý investor plánoval postavit na hoře Klínovec, stavět nebude. Lidé hlasovali o prodeji pozemků v majetku města Jáchymov, které investor pro výstavbu považuje za strategické. Výsledky referenda jsou jasné, lidé si Skywalk nepřejí.

Robert Tempel, zvaný Psycho, odsouzený na doživotí za dvojnásobnou vraždu, jenž za mřížemi strávil 20 let, je od konce října na svobodě. Dvojnásobná vražda se stala před 20 lety na lesním parkovišti u Hruškové na Sokolovsku. Tempel dostal doživotí za to, že zastřelil muže, od něhož chtěl koupit auto, a dalšího muže surově umlátil. Obě těla měl druhý den zakopat ve Staré Vodě na Chebsku. Krajský soud v Plzni Tempela, jenž vinu popíral a tvrdil, že vraždy spáchal muž přezdívaný Biftek, opakovaně osvobodil, ale Vrchní soud v Praze verdikty opakovaně rušil. Tempel byl nakonec pravomocně odsouzen na doživotí, odsuzující verdikty ale letos v červenci zrušil Ústavní soud, když předtím Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku konstatoval, že Česká republika porušila Tempelova práva a upřela mu právo na spravedlivý proces. Navíc vše trvalo nepřiměřeně dlouho.

Listopad

36 let po svém nalezení se dočkal relikviář svatého Maura takových prostor, které si druhý nejcennější český klenot zaslouží. 24. listopadu byla na státním zámku a hradu v Bečově nad Teplou zpřístupněna nová expozice vybudovaná speciálně pro tuto schránku, v níž jsou ukryty ostatky hned čtyř svatých Jana Křtitele, Maura, Apolináře a Timoteje. Nová expozice je součástí rozsáhlé rekonstrukce památkového areálu.

Fond spravedlivé transformace byl tématem debaty s hejtmanem Karlovarského kraje Petrem Kulhánkem. Konala se 16. listopadu v Galerii umění Karlovy Vary a připravil ji Deník.

19. listopadu došlo v ulici Závodu míru v karlovarské Staré Roli k nehodě s tragickou dohrou. Pod kola projíždějícího auta mezi objektem Morava a čerpací stanicí Medos náhle skočil čtyřletý chlapec, který později na následky nehody zemřel.

Krajská rada zrušila zakázku na 170 nových autobusů na zemní plyn (CNG). Výherce výběrového řízení chtěl o miliardu více, vysoutěžená cena se tak zvýšila z 800 milionů na 1,85 miliardy Kč. A to se nelíbilo části krajské koalice Nové autobusy by měly vyjet v roce 2023.

Na konci listopadu našla policie v bytě v Teplé více než třicítku zbídačených psů, většinou kříženců. Vyhublá, zablešená zvířata putovala do útulku v Mariánských Lázních, majitelům psů hrozí rok vězení.

Prosinec

Přívaly sněhu na začátku prosince úplně uzavřely silnici u Horního Kramolína u Mariánských Lázní. Kromě kamionů tam zapadl i pluh silničářů. V závějích zůstalo stát několik aut, uvízlo tu více než dvacet lidí včetně dětí.

Šestnáct elektricky polohovatelných lůžek a speciální ošetřovatelský vozík pro magnetickou rezonanci pomáhají od začátku prosince seniorům na oddělení následné péče v sokolovské nemocnici. Vybavení za milion korun nemocnice uhradila prostřednictvím daru města Sokolov.

Kvůli přibývajícím pacientům s covidem a nedostatku personálu začalo v sokolovské nemocnici od 6. prosince pomáhat devět hasičů, o den později sem nastoupili také čtyři vojáci.

Chebští hasiči se v prosinci přestěhovali do nových garáží. Jde o jednopodlažní objekt na ploše 1350 m² s moderním technickým a hygienickým zařízením, náklady jsou zhruba 57 milionů korun bez DPH, většinu pokryla dotace. Vedle parkovacích ploch, skladů, myčky se sušičkou nebo zázemí pro sloužící jednotku, je jejich součástí i lezecký trenažér. Práce začaly v závěru března 2020 a jejich součástí byla i demolice původního objektu v ulici 17. listopadu.