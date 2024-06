Co vzkazují lidé třech měst našeho kraje prezidentovi? Podívejte se v anketě

/ANKETA/ Před návštěvou prezidenta republiky Petra Pavla v Karlovarském kraji jsme se ptali v ulicích Karlových Varů, Sokolova a Chebu lidí, co by prezidentovi vzkázali. „Hlavně ať je zdravý, dává pozor na sebe i na motorku,“ zaznělo z Chebu. „Ať kouká něco dělat s vládou, je nejhorší, co jsem zažila, a to nejsem nejmladší,“ je vzkaz ze Sokolova. „Ať vládne, jak vládne, my jsem spokojení,“ sdělila žena z Karlových Varů. Video anketu „Co byste vzkázali prezidentovi“ najdete v článku.

Co vzkazují lidé třech měst našeho kraje prezidentovi? Podívejte se v anketě | Video: Antonín Hříbal