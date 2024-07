„Zdražení kakaa na komoditních trzích bylo opravdu enormní. Nejde o desítky procent, ale cena šla nahoru až pětkrát. Ne vždy to bylo příčinou aktuální situace, k čemuž patří i klimatické změny a špatná úroda, část viny na tom mají i spekulanti,“ říká Tereza Skrbková , mluvčí společnosti Nestlé Česko, pod něhož spadá i značka Orion.

Společnost už musela na změnu reagovat před několika měsíci. „Nemůžeme ale zdražení kakaa promítnout do ceny čokolády v takové výši. Navyšovali jsme o jednotky procent. Finanční ztráty se snažíme pak kompenzovat především optimalizací a restrukturalizací výroby,“ vysvětluje mluvčí Skrbková, která zatím nedokáže komentovat, jak se situace bude dále vyvíjet a jaké ceny kolekcí čekají zákazníky před Vánoci.

Konečná cena, za níž spotřebitel čokoládu zakoupí, nezávisí přitom jen na výrobci, ale i prodejci, ve většině případů obchodním řetězci. Jejich mluvčí reagují, že se snaží držet cenu na minimu. „Ceny čokolád ovlivňuje v současné době zejména rostoucí cena kakaa na světových trzích. My děláme maximum pro to, abychom pro naše zákazníky udrželi ceny na co nejnižší úrovni,“ poznamenává například mluvčí řetězce Penny Market Tomáš Kubík.

O značnou část tak narostla cena i za čokoládové bonbóny, které napříč Českou republikou rozváží firma Chocolate Koruna Pralines z Ostrova na Karlovarsku. „Sto gramů čokoládových pralinek u nás nyní stojí 120 korun. Museli jsme zdražit kvůli kakau, ceny šly nahoru o dvacet procent,“ dodává prodavačka pralinek.