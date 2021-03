Koronavirová pandemie nabrala v Karlovarském kraji obrat, zatímco Chebsko se začíná pomalu vzpamatovávat, stav se zhoršuje na Sokolovsku a dramatický vývoj hlásí nyní právě i karlovarský okres. Ne všechna města a obce jsou na tom ale tak katastrofálně špatně. Nejméně postižené jsou Karlovy Vary, i ty ale evidují více nakažených než město Cheb. Naopak nejhůře jsou na tom obce v oblasti Krušných hor - Nejdek, Hroznětín, Merklín či Děpoltovice, ale i obce z druhé části Karlovarska, kde nejvíce ve statistikách svítí Bochov či Stanovice. Všude tam má aktuálně covid téměř 4000 obyvatel na 100 tisíc, Stanovice tuto hranici ještě překročily.

„Situace u nás je opravdu, opravdu strašná,“ konstatovala místostarostka Nejdku Pavlína Schwarzová. Nákaza se dostala na městský úřad, která tak zcela pozastavila činnost některých odborů. „Mimo provoz máme stavební úřad, odbor životního prostředí, celý odbor investic i správy majetku. Provoz úřadu tak máme trošku ochromený,“ komentovala situaci místostarostka.

Nejdek je jedním z míst, kde se mohou lidé nechat testovat, a to na městské poliklinice. Jenomže kvůli bujení nákazy testování už město organizačně nezvládá. „Potřebovali bych posílit tým lidí, kteří se na organizaci testování podílí. Na poliklinice se nám mísí lidé, kteří chtějí testovat, s nemocnými i se zaměstnanci zdravotnického zařízení. Snažíme se to vykrýt strážníky, ale kapacity nám pomalu docházejí. Na druhou stranu je dobře, že tu testování máme. Hodně to vítají maminky malých dětí,“ vysvětlila Swarzová.

Podle ní se masivní šíření covidu už značně projevilo na náladě místních. Ze sedmitisícového města ho aktuálně má 279 lidí. „Opravdu se začínají bát. Nevím, proč se to u nás tolik šíří. Jsme malé město a že by se u nás lidé více stýkali, o tom pochybují. Strážníci žádné srocování nezaznamenali,“ dodala nejdecká místostarostka.

Koronavir si přitom nevybírá a útočí na samotné představitele radnic. Nejeden starosta už covid prodělal. Může za to i to, že jsou více v terénu. Své by o tom mohl vyprávět starosta velmi postiženého města Hroznětín Martin Maleček. Do práce se vrátil teprve před pár dny. „Neměl jsem právě příjemný průběh,“ poznamenal starosta, který se domnívá, že představitelé radnic by měli mít přednost při očkování. „Obzvláště ti z těch malých obcí, kteří jsou dennodenně v kontaktu s lidmi. Proto jsme také byli zvoleni, abychom lidem pomáhali. Jsme to my, kdo jim společně s hasiči distribuuje pomůcky. Jsme to my, na které se obyvatelé obracejí, že potřebují pomoc. A můžu jim říct, že to neudělám?“ povzdechl si Maleček.

Hroznětín například začal své zaměstnance už minulý týden testovat. Jde o pracovníky úřadu i lidi z technických služeb. „Právě v pondělí nám vyšla pozitivně jedna úřednice a jedna zaměstnankyně služeb. Aktuálně je ve městě nakaženo 82 z celkových 2031 lidí a koeficient přepočtu na 100 tisíc obyvatel se pohybuje těsně pod hranici 4000. Každý den počty sleduji. Nárůst za poslední dny je obrovský. Každý týden přitom dezinfikujeme všechny zastávky, lavičky, ale i společné prostory bytových domů, které jsou v naší správě. Zakoupili jsme 2000 respirátorů, které jsme roznesli do domácností se seniory staršími 70 let,“ doplnil Maleček.

Ani on se nedomnívá, že by za masivním šířením mohlo být potkávání se lidí v malém městě. „V menších obcích mají pochopitelně lidé k sobě blíže, ale nemyslím si, že by se navzájem ve velkém navštěvovali. Jedním důvodem jsou podle mě blízké hory, kam hodně lidé jezdili a kam směřovali i turisté z různých částí republiky,“ konstatoval starosta Hroznětína.

Setkávání sousedů odmítá i Alice Kondelčíková, starostka snad nejvíce postižené obce Karlovarska – Stanovic. „Když procházím obcí, lidé jsou zalezlí. Všichni jsou opravdu zodpovědní, nenavštěvují se,“ pronesla starostka Stanovic, kde má covid v současnosti 24 lidí z 629. Za celý loňský rok dohromady tu přitom koronavirus prodělalo jen sedm obyvatel. Aktuální nárůst je obrovský. Podle Kondelčíkové budou skutečná čísla ale zřejmě vyšší a počet infikovaných se může pohybovat i kolem čtyřiceti. „Lidé mají ale problém se dostat na testy, protože v Karlových Varech se na ně čeká až týden. Cheb je sice volný, ale tam se kvůli uzavřeným okresům nedostaneme,“ posteskla si.

Zatím to ale ve Stanovicích zvládají. „Nakoupili jsme respirátory pro občany starší 50 let. Všichni, kdo jsou nemocní, nám to hlásí. Pokud potřebují pomoc, tak se na nás mohou obrátit. Není žádnou výjimkou, že nakaženým obstaráváme nákupy jídla i léků,“ poznamenala Kondelčíková.

Ve Stanovicích jsou nakažení mladí i staří, naštěstí tam ještě nikdo nezemřel. Průběh onemocnění i tady nebývá lehký. „Omarodil pán, čtyřicátník, sportovec, který nemá jiné nemoci. Jeden místní mi povídal, že v minulosti skončil s chřipkou v nemocnici, která se ale s tímto covidem nedá srovnávat, že takovou nemoc ještě nezažil. Už je to opravdu ruská ruleta. Nikdo si nemůže být jistý,“ uzavřela starostka jedné z nejpostiženějších obcí současnosti.