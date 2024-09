„V předposledním prázdninovém týdnu, konkrétně od 16. do 22. srpna, jsme zaregistrovali šestnáct pozitivních případů. O týden před tím to bylo čtrnáct, největší počet pozitivně testovaných za poslední období jsme shledali ve dnech od 2. do 8. srpna, a to bylo devatenáct,“ informuje mluvčí hygienické stanice Michaela Zajíčková, která upozorňuje, že data shromažďují epidemiologové vždy ke každému čtvrtku, proto sledovaná období nezačínají pondělky.

Poměrně klid je v sokolovské a ostrovské nemocnici, které provozuje společnost Penta Hospitals CZ. Jak uvedla ředitelka sokolovské Jitka Samáková a doplnila ji ředitelka ostrovského zařízení Ivana Hlinková, nemocnice nemají v tuto chvíli žádné pacienty s onemocněním covid 19 a nezaznamenaly ani žádný nárůst jeho šíření.

To v Karlovarské krajské nemocnici (KKN) pobývají během léta průběžně dva covidoví pacienti, podle mluvčí KKN Markéty Singerové nejde ovšem o těžké případy. „V současné době jsou u nás hospitalizováni dva pacienti. Jde o starší ročníky, které mají přidružené onemocnění,“ konstatuje lékařská ředitelka Dagmar Uhlíková.

„V červnu jsme měli nulu. Na konci července to byli už ale dva hospitalizovaní, nyní také dva. Jeden z nich má lehčí průběh, druhý střední, oba jsou na infekci bez trvalého napojení na plicní ventilaci,“ doplňuje mluvčí Singerová.