Žáci zůstávají mimo školní zařízení od 21. až do 27. září. Redakci to potvrdila ředitelka školy Eva Grosmanová. Na svých stránkách stejně jako na portálu Bakaláři, který slouží pro informování rodičů, se ovšem přímo o covidu nepíše. "Na základě povolení změny v organizaci školního roku 2022/2023, v souladu se školským zákonem, je od 21. 09. do 27. 09. 2022 uzavřena Základní škola Loket, okres Sokolov, T. G. Masaryka 128/2, 357 33 Loket, a to z nepředvídaných závažných organizačních důvodů (nelze zajistit výuku žáků z důvodu nemoci a nařízených karanténních opatření pedagogickým pracovníkům školy)," stojí na webových stránkách školy.