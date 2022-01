"Pondělní testování odhalilo jen jednu pozitivní dívčinu. To ale není vůbec směrodatné, mnohem podstatnější je, že spousta dětí šla na testy během víkendu. Buď přišly s někým nakaženým do kontaktu, nebo si chtěly s rodinou někam zajít či se necítily dobře. Nyní máme na základě toho šest tříd v karanténě a k tomu jedenáct učitelů," říká ředitel dvorské školy Jiří Kopárek s tím, že například kvůli pozitivnímu dítěti skončil v karanténě celý ročník, protože třídy měly společnou hodinu tělesné výchovy.

"Jedenáct kantorů v karanténě už není legrace, ale stále to zvládáme. Pokud to bylo možné, třída zůstává na tradiční výuce ve škole za přítomnosti asistenta a učitel učí z domova on - line formou," dodává Kopárek.

Opačná situace nastala v pondělí například na Střední průmyslové škole v Ostrově. "Máme sice jen od pondělního rána čtyři třídy v karanténě, ale měli jsme poměrně hodně vysoké číslo záchytů při pondělním testování. Dvacet studentů je pozitivních a k tomu pět učitelů. Když to srovnám s testováním z minulých dnů, kdy to byli tak dva tři studenti, tak je to opravdu hodně," říká ředitel průmyslové školy Pavel Žemlička. Na rozdíl od dvorské základní školy tamní učitelé, kteří nemohou setrvat ve škole, z domova ale on - line formou neučí. "V dotčených třídách je za nepřítomné učitele zajištěno suplování. Zatím to zvládáme," uvádí Žemlička.

Pondělní testování odhalilo například sedm pozitivních na Základní škole dukelských hrdinů v Karlových Varech. "K tomu byl potvrzen covid testem u jednoho zaměstnance. Děti byly odeslány domů a nyní čekáme na pokyny od hygieny," komentuje situaci ředitelka školy Eva Doušová.

Podobně je na tom i Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary. "Nárůst máme, ale není to dramatické. Testy odhalily sedm pozitivních žáků a dva učitele. V karanténě máme aktuálně dvě třídy," poznamenává ředitel Jiří Neumann.

I když počet pozitivních v Karlovarském kraji prudce stoupá, v nemocnicích není nárůst nakažených naštěstí znát. "V Chebu máme hospitalizováno osm covidních pacientů, všichni jsou umístěni na standardních lůžkách. V karlovarské nemocnici je to také osm lidí, z toho jeden leží na oddělení ARO. Má středně těžký průběh, není ani napojen na umělou plicní ventilaci. Stav zůstává ve srovnání s počty hospitalizovaných z minulého týdne v podstatě stejný, Cheb nám nepatrně roste," konstatuje mluvčí Karlovarské krajské nemocnice Markéta Singerová.

Odběrová místa v regionu odbavila během víkendu stovky testovaných. Není výjimkou, že lidé na vyhodnocení PCR testu čekali i 48 hodin. Počty pozitivních se oproti minulému víkendu více než zdvojnásobily. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví. Zatímco v pátek 14. ledna potvrdily laboratoře 305 nových případů, v sobotu 15. ledna to bylo 307, tento pátek už to bylo 658 a v sobotu 22. ledna 623 případů.