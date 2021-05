Teprve třetí týden chodí děti v Karlovarském kraji opět do školek, a už je to vidět v některých ordinacích dětských lékařů. Registrují rapidní nárůst klasických dětských onemocnění, která v posledním půlroce jakoby téměř vymizela. Kvůli covidu totiž běžná nemocnost dětí značně v posledních měsících poklesla, za což může zřejmě omezený kontakt v kolektivech. Letos například vůbec lékaři ani hygienici neevidovali v Karlovarském kraji chřipkovou epidemii.

"Tento pondělek byl naprosto jiný než dny, na které jsme si zvykli za poslední půlrok, respektive od začátku ledna. V pondělí jsme měli totiž čtrnáct akutně nemocných dětí. Bylo to poprvé za poslední měsíce, co jsme měli tak velký počet nemocných dětí," říká lékařka Hana Brožová, která má ordinaci ve Staré Roli. Dodává, že u dětí došlo k velkému nárůstu respiračních onemocnění. "Po dlouhé době jsme řešili opět průdušky, dvě laryngitidy, ale i streptokokové anginy. Vedle toho jsme také ošetřovali děti s průjmy či bolestí hlavy. Nárůst je opravdu markantní. Během posledních měsíců jsme měli čekárnu téměř prázdnou a teď už vidíme i náznak nějaké fronty," konstatuje lékařka.

Také její kolegyně z karlovarského okrsku Michaela Wimmerová potvrzuje, že nemocných dětí za poslední dny přibylo. "Je vidět, že se zkrátka vrátily do kolektivů. U nás například evidujeme velký počet streptokokových infekcí. Ty ale bývaly paradoxně ještě v době, kdy byly školy a školky zavřené," uvádí pediatrička.

Naopak další dětská lékařka Šárka Horychová ale nárůst v dětské nemocnosti nezaznamenala. "Právě jsme si říkali, že to je divné, že je u nás až takový klid," poznamenává. Podobně je na tom i Zdeňka Růžičková z Doubí. "Nemocných dětí zatím u nás nepřibývá," konstatuje lékařka, podle níž za nárůstem nemocných může i velmi kolísavé počasí, kdy ještě minulý týden bylo pět stupňů, a tento týden teploměr atakuje třicítku.

Nachlazenost svých dětí už museli řešit například v rodině Beranů z Karlových Varů. "Dcerka mi chodila do školky jen pár dnů a v neděli dostala kašel. Nešlo o nic zásadního, za běžného režimu bych ji asi poslala do kolektivu, jenomže teď ani mírně nachlazené děti v mateřinkách kvůli pandemii nepřijmou, což je pochopitelně v pořádku. Nechala ji doma a během pondělka se k tomu přidala strašná, prostě klasická školková rýma. Tou už se nakazila druhá dcera, která chodí do třetí třídy. A v tu ránu mám opět obě dvě děti doma. To se mi ve školních zařízeních moc dlouho neohřály," postěžovala si Kateřina Beranová.