Andrea Pfeffer Ferklová, primátorka Karlových Varů

1) Zákeřná nemoc za ten rok zasáhla životy nás všech. Loni na jaře jsme si říkali a přáli si, ať už to skončí, pak přišla další vlna a opět jsme se těšili na to, až to přejde. Nyní je březen 2021 a pořád nevidíme světlo na konci tunelu, pokládáme si otázku „co bude dál a kdy už to skončí“? Na konci roku 2020 začalo očkování, v kterém se i nadále pokračuje. Věřím, že očkování tak jako v Izraeli zamezí šíření této nemoci nebo omezí riziko nákazy na minimum. Jak sleduji i média a sociální sítě, vidím, že se také změnil pohled občanů k očkování a postupně narostla ochota nechat se očkovat, což je velmi dobře.

2) Když jsem na konci roku 2018 nastoupila do funkce primátorky, určitě jsem nečekala, co nás bude v následujících letech očekávat. Téměř celý rok 2020 jsem mimo další aktivity řešila pandemii koronaviru, její dopad na fungování našeho města, na zaměstnanost, pomoc seniorům a občanům v karanténě a izolaci, a mnoho dalších záležitostí. Jako možným přínosem je aktuální řešení různých situací formou videokonferencí, i když zde byla možnost i dříve, nyní je naprosto běžné setkání formou virtuální komunikace. Nikoho určitě před rokem nenapadlo, že roušky či respirátory budou nedílnou součástí našeho každodenního života. Věřím, že si všichni občané přejí, aby vše již skončilo a mohli jsme se vrátit k našim běžným, předchozím životům. Moc se těším, až budu moci opět navštívit kavárnu, podívat se na nový film v kině nebo si poslechnout kapelu na živém koncertu. Jakmile to půjde, určitě bych chtěla opět cestovat jako dosud. Pandemie koronaviru nám všem omezila i možnost osobního kontaktu s našimi rodinami, blízkými i přáteli. To je asi to, co mi chybí nejvíce.

Andrea Pfeffer Ferklová, primátorka Karlových VarůZdroj: Deník/ Redakce