A jak dodává, jasno stále také není v otázce pruhů. Rychlostní silnice se z nynějšího dvoupruhu rozšíří. „Jednáme o čtyřpruhu, který ale není definitivní. Kompromisem by tak byl třípruh. Jednotlivé varianty se hodnotí,“ vysvětluje Hnízdil.

Právě tato diskuse by snad měla být do dvou až tří měsíců vyřešena. „A pak bychom se pustili do EIA,“ dodává šéf karlovarského ŘSD.

Jak už před časem uvedl bývalý ostrovský starosta, krajský radní pro oblast dopravy a poslanec Jan Bureš, o tom, zda bude I/13 čtyřproudová, má rozhodnout hustota dopravy. „Otázkou ovšem je, který úsek se bude brát v úvahu, zda jen Ostrov - Květnová, nebo až Ostrov - Liberec. V současné době se totiž uvažuje o variantě čtyřpruhu. Pokud by se bral kratší úsek, tak by na to hustota dopravy nestačila, pokud by se bral v potaz úsek Ostrov až Liberec, tak už by to vyšlo," vysvětloval Bureš.

Samotná rychlostní silnice by se pak podle Bureše právě kvůli Ohři střídala na obou březích, část by vedla po levé, část po pravé straně.

V roce 2021 byla schválena nová kategorizace dálnic a silnic I. třídy do roku 2050. Na základě této kategorizace byla podle mluvčího ministerstva dopravy výhledově plánována silnice I/13 v několika různých kategoriích dle predikovaných intenzit pro jednotlivé úseky.