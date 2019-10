Město Karlovy Vary například nyní zjistilo, že pod plánovanou spojkou v Tuhnicích, která je dlouhá pouhých 450 metrů, se nacházejí kabely Armády České republiky, o nichž se nevědělo. A stavba na cyklostezce A5, která má propojit Meandr Ohře s Plynárenskou lávkou, tak musela být zastavena. „Zařízení armády nebylo v podkladech projektanta. Nyní tedy vyřizujeme přeložku této sítě a pak bude stavba pokračovat. Pravděpodobně bude tento úsek dokončen na jaře,“ informovala primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO). Mluvčí magistrátu Helena Kyselá doplnila, že zhotovitelem této trasy je Eurovia a její cena je přibližně 10 milionů korun.

„Cyklostezka povede převážně ve volném terénu na břehu řeky. Bude široká tři metry, podél opěrné zdia v prudším oblouku pod lávkou bude ještě o čtvrt metru širší. Propojí se s chodníkem na mostě, u Tuhnického mostu v místě vyšlapané pěšiny bude vybudováno schodiště,“ vysvětlila mluvčí. Karlovarští radní minulý týden také už schválili, že firma Otidea bude mít za 55 tisíc korun na starosti administrativní, organizačníi právní zajištění zadávacího řízení na veřejnou zakázku realizace cyklostezky A6. Má vést od Plynárenské lávky až k loděnici u Chebského mostu. „Předpokládáme, že s její výstavbou se začne na jaře příštího roku, skončit máv první polovině prázdnin. Její cena by měla být čtyři miliony tři sta tisíc korun,“ uzavřela Kyselá. V nejbližší době by měla být zahájena i stavba dalšího úseku cyklostezky z Všeborovic do Šemnice, kterou realizuje kraj. Podle krajského radního Josefa Janů (Piráti) bude mít kombinovaný povrch, trasa dvakrát překoná potok a charakterem bude podobná, jako je část z Chebu do Karlových Varů. „Úsek bude dlouhý 4,8 kilometru a stát má 22,5 milionu korun. Na jaře roku 2021 by měl být hotov,“ doplnil.