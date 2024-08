Most měří 800 metrů a je součástí 6,5 kilometrového úseku dálnice D6 u Krupé, který stál přibližně 1,6 miliardy korun bez DPH. Řidiči, kteří jedou od Prahy do lázeňského města, tak od úterka 27. srpna jedou až do Krupé už jen plynule po dálnici.

Mnoho lidí čeká s tankováním na této trase na čerpací stanici ONO, která se nachází na původním hlavním tahu právě u Krupé. Dálnice ji ale míjí. „Samozřejmě, že jsme o projektu a plánované trase věděli. Jsou tam ale z dálnice sjezdy a my doufáme, že až si řidiči zvyknou na dopravní změnu a nebudou zaskočeni, že k nám sjedou. Je to jediná naše čerpací stanice na této trase,“ říká Jiří Ondra, provozní vedoucí sítě čerpacích stanic ONO.

V současné době se také budují úseky u Hořoviček a Hořesedel. „U obou těchto akcí počítáme s dokončením během příštího roku,“ konstatuje mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Kamila Zahálková.

Až za dva roky se teprve stavba D6 přiblíží konečně ke Karlovým Varům. Dva úseky, Olšová Vrata – Žalmanov a Karlovy Vary – Olšová Vrata, se totiž podle aktuálních předpokladů začnou stavět až v roce 2026. Plány ŘSD z roku 2021 přitom byly, že se dálnice začne na těchto částech budovat už v letošním roce. Realita je bohužel jiná. „Takové byly předpoklady. Ale stavbu dálnice z Karlových Varů do hlavního města komplikují nejen úřední rozhodnutí, tedy územní řízení, ale mnohdy také výkupy strategických pozemků,“ vysvětluje situaci mluvčí Zahálková.

Co se týče prvního úseku, tedy Olšová Vrata – Žalmanov, zřejmě na začátku roku 2026 zahájí silničáři na tuto akci výběrové řízení, práce by pak mohly být zahájeny v září 2026. „Uvedení do provozu by mohlo být v roce 2028. Druhý úsek, Karlovy Vary – Olšová Vrata, by mohl být dokončen v roce 2029,“ upřesňuje Zahálková.

Posledními dvěma úseky, které ještě zbývají na D6 vedle dvou zmiňovaných od Olšových Vrat, jsou pak Knínice – Bošov a Žalmanov – Knínice, které budou navazovat na už hotový úsek. U obou platí, že by se měly začít budovat příští rok. Žalmanov – Knínice má být hotov v roce 2028. Na části Olšová Vrata – Žalmanov, která bude dlouhá 7,3 kilometru, jsou předpokládané náklady 2,4 miliardy korun. Úsek Olšová Vrata – Karlovy Vary bude dlouhý 8 kilometrů a předpokládaná cena je 5 miliard. Žalmanov – Knínice bude dosahovat délky 7 kilometrů a stát má 3 miliardy korun. Část mezi Knínicemi a Bošovem bude dlouhá 7,9 kilometru a počítá se s náklady ve výši 4 miliard korun.