„Takové byly předpoklady. Ale stavbu dálnice z Karlových Varů do hlavního města komplikují nejen úřední rozhodnutí, tedy územní řízení, ale mnohdy také výkupy strategických pozemků,“ vysvětluje situaci mluvčí ŘSD Kamila Zahálková.

Co se týče prvního úseku, tedy Olšová Vrata – Žalmanov, zřejmě na začátku roku 2026 zahájí silničáři na tuto akci výběrové řízení, práce by pak mohly být zahájeny v září 2026. „Uvedení do provozu by mohlo být v roce 2028. Druhý úsek, Karlovy Vary – Olšová Vrata, by mohl být dokončen v roce 2029,“ upřesnila mluvčí ŘSD.

Dobrou zprávou pro motoristy naopak je, že ještě během letošního léta by mohla být spuštěna doprava na právě realizované přeložce v Krupé, která je rovněž součástí výstavby dálnice D6. Práce tam začaly v březnu před dvěma lety a hotovy by měly být v srpnu.

Téměř současně začali silničáři pracovat v úseku Hořesedel a Hořoviček. Zatímco přeložka u Hořesedel se začala budovat v únoru 2023, obchvat Hořoviček přišel na řadu o měsíc později. „U obou těchto akcí počítáme s dokončením během příštího roku,“ doplnila mluvčí Zahálková.

Posledními dvěma úseky, které ještě zbývají na D6 vedle dvou zmiňovaných od Olšových Vrat, jsou pak Knínice – Bošov a Žalmanov – Knínice. U obou platí, že by se měly začít budovat příští rok. Žalmanov – Knínice má být hotov v roce 2028. Na části Olšová Vrata – Žalmanov, která bude dlouhá 7,3 kilometru, jsou předpokládané náklady 2,4 miliardy korun. Úsek Olšová Vrata – Karlovy Vary bude dlouhý 8 kilometrů a předpokládaná cena je 5 miliard. Žalmanov – Knínice bude dosahovat délky 7 kilometrů a stát má 3 miliardy korun. Část mezi Knínicemi a Bošovem bude dlouhá 7,9 kilometru a počítá se s náklady ve výši 4 miliard korun.