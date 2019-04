V Kynžvartě se chystají na návrat Kynžvartské daguerrotypie, která je movitou národní kulturní památkou zapsanou do seznamu UNESCO. V Bečově se zase pustí do rekonstrukce takzvaných Pluhovských domů.

Kynžvartská daguerrotypie je v současné době zapůjčena do Národního technického muzea. Zámek Kynžvart se ale chystá na její návrat domů, do jejího ´rodiště´. „Po technické stránce jsou daguerrotypie velmi citlivým materiálem a vyžadují speciální režim uchovávání, a to zvláště pokud mají být součástí stálé expozice,“ informoval kastelán zámku Kynžvart Ondřej Cink. Na tom, aby se předchůdkyně fotografie vrátila tam, kde vznikla, má zájem nejen Národní památkový ústav a zámek Kynžvart, ale i Karlovarský kraj. „V loňském roce obdržel Národní památkový ústav dotaci od Karlovarského kraje na zpracování projektové dokumentace ve výši 300 tisíc korun,“ uvedl ředitel Národního památkového ústavu Dušan Michelfeit. Projekt bude zpracován během letošního roku. „Pokud se podaří zajistit potřebné finance, bude expozice realizována v příštím roce,“ uvedl ředitel. Samotná realizace vhodné expozice vyjde na několik milionů a návštěvnický okruh by mohl být otevřen do dvou let.

Kynžvartská daguerrotypie ale není jedinou, kterou by návštěvníci mohli v budoucnu vidět. „Celá kolekce původně čítala několik desítek kusů. Do dnešní doby se dochovala jen část,“ řekl kastelán kynžvartského zámku. Jde například o dvojportrét chlapce, na kterém je pravděpodobně syn kancléře Metternicha Richard, nebo zámek Kynžvart kolem roku 1840.

Zámek Kynžvart není jedinou památkou v Karlovarském kraji, kde se už nyní chystají novinky na následující léta. Hrad a zámek Bečov nad Teplou se chystá na rekonstrukci takzvaných Pluhovských domů, kde by měla být do konce roku 2020 vytvořená nová interaktivní expozice relikviáře svatého Maura, multifunkční sál, edukační učebny, prostory pro workshopy nebo nové návštěvnické centrum. Návštěvníci se nemusí bát, že práce na Pluhovských domech naruší prohlídky. Správa hradu a zámku má připravena taková opatření, aby v letošním roce nebyl omezen návštěvnický provoz památky.