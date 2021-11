„V našem katastru máme devět mostů a lávek, o které se musíme starat. Naštěstí nejde o velké konstrukce, ale i tak nám přidělávají starosti,“ říká starosta Dalovic Jiří Karas.

Většina mostů vede nad Vitickým potokem, právě tam se nacházejí čtyři větší. Největší stojí nad rychlostní silnicí do Ostrova. „Naštěstí jeho opravu, která přišla na přibližně 10 milionů korun, máme už čtyři roky za sebou. Dostali jsme na to tehdy dotaci z Fondu dopravní infrastruktury. Bylo to ještě před pádem Trojské lávky,“ připomíná starosta Karas.

Stejně jako Karlovy Vary i Dalovice nezapomínají na důležité mostní prohlídky. A na základě nich se rozhodly příští rok opravit most v Široké ulici. „Nedá se nic dělat, je v havarijním stavu a jeho rekonstrukce je podstatná, i když jsme si vědomi toho, že nám to způsobí nemalé dopravní komplikace,“ vysvětluje dalovický starosta a dodává, že oprava přijde obec na čtyři miliony korun.

Dalovice ročně hospodaří přibližně se 30 miliony korun. Rozpočet na příští rok ještě není schválený, v návrhu se počítá se schodkem, kdy příjmy činí přibližně 31 milionů, výdaje pak 41 milionů korun.

I když současná doba vyžaduje úspory, kde se dá, obec přesto dále investuje do svého majetku. Vedle opravy mostu v Široké ulici tak v příštím roce například počítá i s úpravou místní komunikace v Prosluněné ulici za tři miliony korun. „Z ulice se stane jednosměrka a bude z ní obytná zóna. Díky tomu tam budeme moci vybudovat parkovací místa, bude jich asi patnáct,“ upřesňuje Karas.

Další 2,5 milionu korun chtějí Dalovice vyčlenit na rekonstrukci budovy, kde sídlí obecní knihovna a ordinace praktického lékaře. „Za tyto peníze chceme opravit fasádu a střechu objektu,“ poznamenává starosta s tím, že velká rekonstrukce vnitřních prostor za šest milionů korun se udělala v roce 2019. Od té doby má naštěstí obec opět svého lékaře, ten předchozí odešel do důchodu a Dalovice na obsazení ordinace poměrně dlouho čekaly.

Velkou investicí v letošním roce byla výstavba kabin a šaten na místním fotbalovém hřišti, která stála 14 milionů korun. „Za dva týdny je budeme kolaudovat. Zatím jsme tuto akci financovali ze svého. Doufáme ovšem, že budeme úspěšní v žádosti o dotaci, o kterou jsme už požádali, ale zatím o ní není rozhodnuto. Žádali jsme u Národní sportovní agentury, snad to dopadne dobře. Chceme něco dělat pro místní mládež, podporovat je ve sportu, a proto byla tato akce pro nás důležitá,“ dodává starosta Karas.