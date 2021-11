Základní škola totiž prochází další etapou modernizace, kdy tentokrát přišly na řadu dvě učebny včetně konektivity budovy. Pod tímto pojmem se dá zahrnout vše, co se týká digitalizace, tedy nové datové rozvody, optické propojení mezi budovami, nový server, počítače či zrychlení internetu a podobně. Nedílnou součástí projektu jsou výukové programy, různé výukové stavebnice a také interaktivní tabule.

„Chtěli jsme, aby systém fungoval bez problémů i právě během on – line výuky. V každé učebně je tak nyní i interaktivní tabule, která je vhodné právě pro on – line přenosy výuky,“ vysvětlil starosta Dalovic Jiří Karas.

Součástí této etapy tak byla učebna pro výpočetní techniku a také pro jazykovou výuku. Celkové náklady byly poměrně vysoké, a to 8,5 milionu korun. Dalovice ale na akci čerpaly dotaci z IROPu, která činila 85 procent nákladů, a tak je další modernizace školy přišla jen na 900 tisíc korun. Příprava začala už minulý rok, vlastní realizace přišla na řadu od června do září.

„Součástí tak velkého projektu byly navíc stavební práce včetně nového nábytku, takže nyní jsou obě učebny opravdu zbrusu nové,“ konstatoval starosta.

Také na příští rok počítá s dalšími velkými investicemi do školy. Na prvním stupni se chystají dvě učebny, opravami včetně malování projde i mateřinka. Další velká rekonstrukce zřejmě přijde na řadu až v roce 2023, kdy se počítá s modernizací hned tři učeben pro přírodní vědy – přírodopis, fyziku a chemii. „Odhadované náklady jsou devět milionů korun. Předpokladem pro realizaci je ale opět získání dotace. S opravami samozřejmě chceme pokračovat, protože jsou to cenné investice do vzdělání,“ zdůraznil Karas.

I když jsou Dalovice malá obec s nízkým rozpočtem, škola je právě pro ně velmi důležitá a rozhodně o ni nechtějí přijít. A to i přesto, že většinou je v každém ročníku pouze jedna třída. Od roku 2014 je součástí areálu i mateřská školka.

V minulosti bylo nejisté zachování školní jídelny. Ta funguje naštěstí nadále. V současné době ji provozuje firma Skolarest, která vaří přímo ve škole a její služby využívají i místní občané.