Na místě zůstane už jen 68 garáží, které vlastní soukromé osoby. Radnice o výkupu neuvažuje.

Garáže v Jabloňové ulici | Video: Kopecká Jana

Je středa 23. srpna ráno a v problematické Jabloňové ulici ve Staré Roli se právě začínají bourat garáže. Během tří týdnů jich půjde k zemi celkem 108. „Je to nahodilé. Nemůžeme bourat systematicky, ale podle toho, které jsou označeny od města, že mohou být odstraněny. Ještě jich tu dalších 68 zůstane,“ vysvětluje stavbyvedoucí Petr Kratochvíl.

Na místě je i náměstek primátorky pro majetek Miroslav Vaněk. „Těch 68 zbývajících garáží je v majetku soukromých osob. Odbor majetku města bude teď dělat mravenčí práci. Zjistíme, komu ty garáže, které ne všechny jsou celé, patří. Jejich majitele budeme kontaktovat, aby objekty předali zdarma městu. To je ekologicky zlikviduje. Je mi jasné, že ne ve všech případech budeme úspěšní. Pak to budeme asi řešit s právním odborem,“ říká náměstek Vaněk, který připomíná, že původně zde stálo 650 garáží. A jak dodává, vedení města neuvažuje, že by garáže od jejich majitelů vykupovalo.

Garážím v Jabloňové ulici se raději místní lidé oklikou vyhnou. Své o tom ví i redaktoři Deníku, kteří tam před dvěma lety dělali reportáž a jeden muž z komunity přebývající v garážích na ně poštval bojové psy. Kdysi tam přebývalo více lidí, dnes tam žijí asi čtyři. Redaktoři před dvěma lety viděli na místě lidi závislé na pervitinu. O tom, že se tam distribuují drogy, se vypráví legendy.

„Bydlím tady já a můj přítel. Vedle pak syn a naproti ještě jeden muž,“ vypráví Nataša Soukupová, která tam žije tři roky. Obývá dvougaráž, která je napůl města, napůl soukromá. „Jestli do toho město kopne, tak se to celé zřítí. Máme se soukromým majitelem dohodu. Proč by to měl na město zdarma převádět, když za ní před lety zaplatil osmdesát tisíc korun?“ nechápe žena.

Tvrdí, že měla mít dohodu se strážníky, aby na místo dohlížela. „Před mým synem tam bydlel nějaký muž, kterého zatkli. Snad za drogy a krádeže,“ svěřuje se Nataša Soukupová. „Ten bordel, který tady všude vidíte, sem navozili bohatí lidé. Je to i z burzy,“ pokračuje. Podle náměstka Vaňka město lokalitu vyklízí jednou za čtvrt roku, náklady na odklizení černé skládky se pohybují kolem padesáti tisíc korun.

Nataša Soukupová má ve dvougaráži vše, co potřebuje. „Vařím tu na kamnech, podívejte se. A kde se myji? Vypadám čistě, že? Buď se chodím vysprchovat do Armády spásy a nebo si nanosím od kamarádky vodu. Také se koupu v dešťové vodě, která je velmi čistá,“ dodává žena.

Jak už na jaře zmínil náměstek Vaněk, největší problém je u čtyř majitelů garáží, protože u těchto osob je nařízena exekuce a jednání tak budou poněkud komplikovanější

A co bude s plochou, pokud se skutečně podaří odstranit i poslední garáž? „Podle územního plánu jsou tyto pozemky určeny k malovýrobě, rodinné domy se tam stavět nemohou,“ uzavírá náměstek Vaněk s tím, že všechny sutiny budou ekologicky zlikvidovány.

Zdroj: Kopecká Jana