Karlovarský kraj - Řada mladých mužů a žen v uniformách z regionu se přihlásila dobrovolně do registru dárců kostní dřeně

Ačkoliv má Monika Václavková problémy s odběry krve, tentokrát neváhala. Rozhodla se vstoupit do registru dárců kostní dřeně a pomoci tak některému z pacientů. Pracuje u Policie ČR a přidala se k dalším 74 dárcům z řad hasičů, strážníků, příslušníků Vězeňské služby či asistentů prevence, kteří včera v Sokolově společně vstoupili do registru dárců.

„Před touto akcí jsem byla dvakrát darovat krev a měla docela problém. Nemám strach a odběr není bolestivý, ale nechce mi téct krev. Měla jsem z toho obavu, ale povedlo se," řekla Václavková.

Když jí přišla výzva, neváhala a přihlásila se ihned. „Přihlásit se do registru a zjistit, zda mohu někomu pomoci, je to nejmenší, co může člověk udělat," myslí si další z dárců, policistka Kateřina Krejčí.

Vedení města Sokolov, přes velitele městské policie Petra Kubise, oslovilo kolegy i z ostatních složek Integrovaného záchranného systému v kraji. "Z celkového počtu vzorků je 42 od příslušníků a občanských zaměstnanců Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje," pochlubil se mluvčí hasičů Martin Kasal.

Na správnost rozhodnutí přišel poukázat i Martin Vosecký, bývalý policista a nyní dobrovolný hasič v karlovarské Staré Roli. Ten je nejen zapsaný v registru, ale už je i přímo dárcem kostní dřeně. „Vůbec se nebojte nějaké bolestivosti. Ten pocit, že někomu konkrétnímu pomůžete zachránit život, ten za to stojí," řekl dárce kolegům.

Dárců je v registru poměrně dost, ale ne každý vyhovuje.„Dárců krve je 44 tisíc. Z našeho registru jich bylo doposud odebráno 500. Z toho je vidět, jak malé procento vyhovuje k odběru kostní dřeně. Proto čím více dobrovolníků, tím lépe. Doufám, že i další kraje budou následovat ten Karlovarský," řekla plzeňská lékařka Jana Navrátilová.