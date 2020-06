Další nutná oprava už zrekonstruovaného mostu Kpt. Jaroše v Karlových Varech se komplikuje a v současné době není ani jasné, kdy se začne dělat. Zhotovitel, Stavby mostů Praha, totiž před několika dny zrušil svou divizi specializovanou na mostní konstrukce. „Firma nám to oznámila pouze zasláním dopisu. Musím přiznat, že nás to hodně zaskočilo,“ uvedl náměstek primátorky Petr Bursík (ODS).

Stavby mostů Praha opravovaly most Kpt. Jaroše v roce 2017. Rekonstrukce ale nedopadla dobře a most se prohnul. Prvotní otázkou tak bylo, zda stačí provést opravu, nebo se bude muset zbourat. Rozhodla o tom dubnová zatěžkávací zkouška, jejíž výsledek byl sice na hraně, ale expertům stačil pro to, aby nechali most stát. Stavby mostů Praha se přitom zavázaly, že ho v rámci reklamací řádně opraví.

„Tím, že zhotovitel zrušil divizi, která měla rekonstrukci na starosti, se nezbavuje odpovědnosti most znovu opravit,“ prohlásil Bursík. Dodal, že město stále nezaplatilo firmě celou částku za původní opravu. „Zakázku doplatíme, až bude most opraven,“ upozornil náměstek.

Od opravy mostu Kpt. Jaroše se přitom odvíjí demolicea následná výstavba nového nedalekého Dvorského mostu. Město si totiž nemůže dovolit řešit oba mosty v jedné lokalitě najednou. Předpokladem bylo, že se nejdříve opraví ten Kpt. Jaroše a pak přijde na řadu Dvorský.

„Zatím nevím, jaký bude harmonogram. Nevylučuji, že se nejdříve pustíme do Dvorského a až po něm do mostu Kpt. Jaroše. Není třeba žádných obav, nespadne,“ uvedl Bursík s tím, že při zatěžkávací zkoušce vydržel i tonáž čtyř plně naložených nákladních aut, jejichž celková hmotnost byla 128 tun. „Taková váha je opravdu extrémní a za normálního provozu nikdy mít auta tolik nebudou,“ uzavřel.

Most Kpt. Jaroše měl být znovu opraven do konce září. Demolice Dvorského mostu pak měla začít v listopadu. Stavba si vyžádá 120 milionů korun.