Investoři mohou po středečním jednání jáchymovského zastupitelstva dále projektovat apartmány v lokalitě Bratrství.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Iveta Nádvorníková

Velmi ostrá slova padala na středečním jednání jáchymovského zastupitelstva. Proti vedení města například zaznělo: „Manipulujete s lidmi.“ a nebo „Ženete město do záhuby.“ Místostarostka Lada Baranek, která se bouřlivou atmosféru během dvouhodinového zasedání snažila krotit zvonkem, si pak z dav veřejnosti dokonce vyslechla i sprosté oslovení: „Přestaň tím zvonit Lado, do pr…“

Jáchymovské zastupitelstvo totiž jednalo o tom, zda vyhlásí referendum na prodej pozemků, které mají být součástí developerského projektu společnosti Bratrství. Ačkoliv jednání o tom vyvolala koalice, nakonec neměla potřebný počet hlasů, právě také místostarostka Baranek hlasovala proti vyhlášení referenda. „Bylo by alibistické říci, že bych si přála, aby dopadlo nezákonně. Referendum ale k tomu můžeme udělat vždycky,“ zdůvodnila svůj postoj Baranek.

O co vlastně jde? Bývalé vedení města, které je nyní v opozici, před lety podepsalo několik smluv se společností Bratrství, která chce ve stejně pojmenované lokalitě postavit apartmánové domy. V této společnosti vlastní 25 procent Petr Zeman, majitel Skiareálu Klínovec, stejný podíl má Daniela Zemanová, druhou polovinu pak vlastní společnost IMOS facility, jejímž jediným členem představenstva je majitel rozsáhlého skiareálu na Dolní Moravě Jiří Rulíšek, Zemanův obchodní partner. Současné vedení města se ovšem domnívá, že smlouvy jsou pro Jáchymov nevýhodné. Jenomže jsou platné, a proto, pokud by je město nedodrželo, vystavuje se nemalým potížím.

V Jenišově postaví novou nákupní zónu. Ze skladových hal sešlo

„My jsme si na to tyto smlouvy nechali udělat právní rozbor, a naše obavy toto stanovisko potvrdilo. Konstatovalo, že jsou nevýhodné a že způsob jejich přijetí byl na hraně. My jsme tedy zvažovali, zda podáme na zastupitele, kteří smlouvy odsouhlasili, trestní oznámení, a nebo půjdeme cestou jednání s investorem. Vyhrála druhá alternativa. Jmenovala se pracovní skupina, která s investorem jednala. Ke schůzce došlo ale jen jednou, protože nám nedokázal písemně slíbit, že se zavazuje podepsané smlouvy změnit. Následně jsme tedy na vedení města rozhodli, že budeme jednat o referendu,“ vysvětloval na jednání anabázi kauzy starosta Jáchymova Michal Baláž.

„Proč jsou smlouvy nevýhodné pro město? Myslíte si, že se schováte za referendum, ale neschováte. Je neuvěřitelné, že odmítá silného investora, s nímž město jedná roky a na projekt už vynaložil spoustu peněz. Kvůli tomu, co vy tady předvádíte, se Jáchymov nikdy nezvedne,“ prohlásil bývalý jáchymovský místostarosta František Holý.

Zastupitelé vedení města vyčítali, že se s investorem měla pracovní skupina sejít vícekrát. „My jsme ale neměli záruku, že sliby budou na papíře. Tak proč další jednání? My chceme, aby lidé dostali informace, proto chceme referendum,“ oponoval starosta.

Na to zástupci IMOS facility reagovali, že jsou ochotni dělat ústupky, ale že neměli prostor. „My jsme nikdy neřekli, že nic písemně nedáme. Hledali jsme partnera, a to je město. Z vývoje situace jsme hodně zklamaní. My jsme vám nabízeli, že jsme schopni jít s objemem stavby o deset procent dolů, že jsme schopni i navýšit cenu za pozemky, ale žádali jsme za to deklaraci, že můžeme s projektem počítat,“ uvedl obchodní ředitel IMOS facility Jiří Heinl.

Český křišťál mohou lidé obdivovat v londýnském obchodním domě Harrods

Na jednání zastupitelstva se také řešil podíl investic města v tomto projektu. Bylo zde zmíněno, že 70 procent nákladů má jít za městem, 30 procent za investorem. „To se ale bavíme ale pouze o asfaltu na komunikaci. V tomto případě by šlo o 16,9 až 19,3 milionu korun,“ odpovídal Heinl. „Já tomu nerozumím, že už jen toto odmítáte. Jen za vyfrézování byste dali tolik peněz,“ reagoval Zeman, ačkoliv manažer Klínovce Martin Koky před pár týdny Deníku uvedl, že s tímto projektem nemají nic společného.

Otázka peněz nepadala jen v případě podílu města na investicích, ale i v případě postihu pro město, pokud by referendum prodej pozemků zamítlo. „Ale my nevíme, jak by referendum dopadlo,“ poznamenal starosta Baláž. Obchodní ředitel IMOS facility proto načtrtl, jaké by byly sankce pro město, kdyby platné smlouvy neakceptovalo: „Máme tady 27 už proinvestovaných milionů, sjednali jsme úvěry, děláme průzkumy, těch nákladů je spousta. Pak je třeba bavit se i o ušlém zisku. Nechci to tady říkat konkrétně, protože jde o složité propočty, ale bavíme se v řádu o vyšších desítkách milionů korun.“

Na to starosta kontroval, že se obává, aby za ním jednou někdo nepřišel, že mohl za akceptaci nevýhodných smluv. Z jednání mimo jiné ale vyplynulo, že město chce kvůli plánům soukromých investorů svolat hned několik širších diskusí, kde mají zaznít všechny názory.

Investor podepsal s městem dvě smlouvy. Na základě té první může vůbec začít něco plánovat, druhá se pak týká scelení lokality. Bratrství je oddělenou částí Jáchymova, kterou měla s vrcholem Klínovce spojit nová lanovka. „Původně se zde počítalo s výstavbou šesti, spíše ale pěti apartmánových domů, které by při plné obsazenosti mohly mít 1500 lůžek, reálně je to číslo ale mnohem nižší, pohybuje se kolem 600. V plánu jsme měli výstavbu restaurace, která by byla základním zázemím spíše spojovací lanovky. Nechtěli jsme Jáchymovu konkurovat. Naopak jsme předpokládali, že by naši klienti za službami do Jáchymova dojížděli,“ vysvětloval v srpnu pro Deník Heinl.