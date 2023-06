Marek Poledníček (KDU-ČSL) byl ve středu zvolen členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV).

Krajský úřad v Karlových Varech. | Foto: Deník/Archiv

"Přesto že to zákon explicitně neformuluje, ukázalo se jako potencionální střed zájmů mé působení v krajském zastupitelstvu Karlovarského kraje a obecním zastupitelstvu města Ostrova. V posledních měsících se výrazně zvýšila citlivost politické „scény“ i veřejnosti na případný střet zájmů v oblasti orgánů dohledu nad médii a dodržování Zákona o rozhlasovém a televizím vysílání. Protože je pro mě tato problematika mimořádně důležitá, uvítal jsem možnost návratu do RRTV, kde jsem již působil v letech 1995 až 2021. V radě jsem se tehdy věnoval zejména problematice mediální gramotnosti a opouštěl jsem ji jako její místopředseda," uvedl.

A zdůraznil, že s ohledem na výše uvedené se rozhodl rezignovat na funkce krajského i obecního zastupitele k 30. červnu, což je ještě před nástupem do funkce člena RTTV. Podle Marka Poledníčka práce politika nikdy nekončí ukončenou prací. Větší projekty běžně přesahují volební období a často je dokončí nebo naopak nedokončí někdo jiný něž ten, kdo je začal. "Práce v krajském zastupitelstvu byla nová a jsem rád za vše, co se i mým přičiněním podařilo uskutečnit. V ostrovském zastupitelstvu jsem aktuálně nejdéle sloužícím zastupitelem. Poprvé jsem byl zvolen v roce 1994 a od té doby nepřetržitě ještě šestkrát po sobě. Mám za sebou skoro veškeré představitelné pozice ve vedení i opozici. Když se za těmi 28 lety ohlédnu, jsem hrdý na to, kam se město za ty roky posunulo a jsem pyšný na vše, čemu jsem, brzy již jako „bývalý zastupitel“, pomohl," dodal.