Velké novinky plánuje nejenom pro nadcházející zimní sezónu majitel Skiareálu Petr Zeman. Letos už by tak měla být v provozu nová modrá Jáchymovská sjezdovka. Naprostou špičkou má být ale podle Zemana večerní lyžování na Dámské, které by mělo být nejlepší v celé České republice.

"I když poslední dvě sezóny pro nás nebyly vůbec lehké, zvládli jsme to, a i nadále do areálu investujeme," říká podnikatel. Rozšiřuje se tak současná Jáchymovská sjezdovka a zároveň se staví nová modrá Jáchymovská. "Letos určitě stihneme dokončit její spodní část, horní asi nezvládneme. Prozatím se na ní budeme muset spokojit jen s přírodním sněhem, zařízení na technický bude muset počkat," sděluje majitel areálu. "Tato sjezdovka naváže na nynější Jáchymovskou, která má nevýhodu, že ne všichni jsou tak dobří lyžaři, aby zvládli dojet k lanovce. To má vyřešit právě tato modrá. Bude to opravdu krásná a mírná sjezdovka. Tím, jak je mírnější, tak je i delší. Měří asi tři a půl kilometru. Její realizace nás stála desítky milionů korun."

Mnohem více stály investice do Dámské sjezdovky, kde už je hotová vyhřívaná lanovka. Ta přišla areál na více než 100 milionů korun. "Dámskou sjezdovku, která patří také k těm mírnějším, jsme už rozšířili. Nyní dokončujeme její osvětlení, díky čemuž budeme moci na této sjezdovce nabídnout večerní lyžování. To bylo doposud na Klínovci možné jen na třistametrovém velmi mírném úseku Pod Zámečkem, který, což mi dají mnozí za pravdu, nestál příliš za moc. To Dámská, to bude úplně něco jiného. Troufám si říci, že to bude nejlepší večerní lyžování v republice. Není příliš prudká, což je pro tento typ lyžování ideální," vysvětluje.

Zeman chce do klínoveckého skiareálu, pod nějž spadá nyní i Neklid na Božím Daru, investovat v nadcházejících pěti letech nemalé peníze a nejde jen o modernizaci samotných sjezdovek, ale i vybudování zázemí pro návštěvníky. Za 150 milionů se bude v příštích letech například pořizovat šestisedačka s kabinou na Neklidu. "Ta je opravdu potřeba. Ježdění na Neklidu je velmi pěkné, ale vyjet nahoru není příliš komfortní. Odkrytá lanovka je pomalá, což za nepříznivého počasí, které na Neklidu není nijak výjimečné, není právě příjemné," nastiňuje plány majitel areálu.

Klínovec zatím postrádá své typické lyžařské centrum se službami a restauracemi, které už dávno jiné české skiareály mají. Potenciál tam přitom je. Počítá se tam proto s bulvárem, který by měl vzniknout na místě dnešních centrálních parkovišť. V plánu je také parkovací dům až pro 500 aut.

Vůči plánům na Klínovci má ale velké výhrady starosta sousedního Božího Daru a senátor Jan Horník. Říká, že vztahy mezi Klínovcem, Jáchymovem a Božím Darem jsou nejhorší v celé historii. "Jsme ve skutečné válce, kdy čelíme neustálým trestním oznámením, žalobám. Aktuálně jsme ve dvou věcech u soudu. Jeden spor se týká toho, že jsem si dovolil uzavřít závoru ke Klínovci v době pandemie," reaguje Horník. Jemu konkrétně například vadí, že Klínovec nemá pro svůj velký rozvoj zajištěnou infrastrukturu. "A to se týká i zajištění pitné vody, protože by se měli napojit na náš vodovod. My ale jejich kapacity nejsme schopni naplnit, protože množství vody odebírané vody je už nyní vyčerpané," uzavírá božídarský starosta.