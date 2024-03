Patnáct koncertních sálů napříč republikou navštíví během března a dubna Dan Bárta s Illustratosphere v rámci pokračující Němá éra tour. 15. března vystoupí i v Lidovém domě v Karlových Varech.

Dan Bárta a Illustratosphere | Foto: Lucie Maceczková

Názvem Němá éra turné odkazuje na stejnojmennou skladbu z debutového alba Illustratosphere (2000), spolu s druhou deskou Entropicture (2003) ji hudebníci vydali v remasterované reedici. Oba tituly jsou tak poprvé k dostání také na vinylu. Čerstvou novinkou jsou navazující alba Animage (2008) a Maratonika (2013), jenž vycházejí remasterovaná na CD koncem března, na vinylu vyjdou na podzim tohoto roku.

„Během koncertu vždy anoncuji, že jsme s kamarády přivezli naše desky, což bude probíhat i během tohoto turné s reedicemi prvních alb. Většinou vše probíhá tak, že slezu z jeviště, stihnu na sebe hodit suché triko a běžím do předsálí, kde podepisuju, co si lidé koupí. Někdy, když na místě spíme, je občas fajn stoupnout si na chvíli k baru a prohodit s lidmi pár slov, to jo,” říká o setkávání s fanoušky po koncertech držitel deseti Cen Anděl za Zpěváka roku a jedné v kategorii Zpěvák čtvrtstoletí Dan Bárta.

Spolu s Bártou tvoří současnou stálou sestavu kytarista Miroslav Chyška, kontrabasista a baskytarista Robert Balzar a klávesista Filip Jelínek. Čtveřice se na pódiích setkává také v rámci působení v kapele J.A.R. Od roku 2014 zastává post bubeníka Illustratosphere slovenský hudebník Martin Valihora.

Předprodej vstupenek na koncert probíhá na webových stránkách pořadatelů z Agentury Vlny https://vstupenky.vlny-musicag.cz/event/Dan-Barta-Illustratosphere-Karlovy-Vary-12003274?